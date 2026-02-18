Estos fueron los mejores disfraces del Entroido compostelano

La carroza ‘20.000 leguas de festa’, se llevó el primer premio en la modalidad de carrozas Concello de Santiago

Santiago vivió este martes el día grande del Entroido 2026 con el tradicional desfile por las calles de la ciudad. Los participantes se concentraron en la avenida de Ferrol para iniciar un recorrido que discurrió por Frei Rosendo Salvado, praza Roxa, República do Salvador, Hórreo, Senra y la avenida de Xoán Carlos I.

La jornada culminó en la Sala Capitol con la entrega de premios del concurso, en un acto en el que participaron la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y otros integrantes de la Corporación municipal.

Carrozas y comparsas premiadas

En la modalidad de carrozas, la gran vencedora fue ‘20.000 leguas de festa’, que obtuvo el primer premio, dotado con 2.000 euros. El segundo puesto fue para ‘Unha viaxe no tempo con ASPAS’, con 1.500 euros, mientras que ‘Na procura do tesouro’ logró el tercer premio, con 1.000 euros.

‘Unha viaxe no tempo con ASPAS’, segunda clasificada en la categoría de carrozas Concello de Santiago

En la categoría de comparsas, el jurado eligió como ganadora a ‘D’Jarana’, de la Asociación Xuvenil D’Jarana, que recibió 1.600 euros. El segundo premio fue para ‘Na procura do tesouro’, de la Asociación Festa do Furón, con 1.300 euros; y el tercero para ‘Mar tropical’, de la Asociación Cultural Mar de Fondo, con 1.000 euros.

La comparsa ‘D’Jarana’, ganadora en la modalidad general de comparsas Concello de Santiago

Como novedad este año, se igualaron los premios a las mejores comparsas de parroquias o barrios. El primer premio fue para ‘Armatroulas, a tribo en festa’, de los Armatroulas de Laraño, con 1.600 euros. El segundo recayó en ‘Unha viaxe no tempo con ASPAS’, de la Asociación ASPAS, con 1.300 euros; y el tercero en ‘A Ruliña viaxando polo mundo’, de la Asociación Cultural A Ruliña de Laraño, con 1.000 euros. Además, se creó un cuarto premio, dotado con 700 euros, que fue para ‘Elfas da flor eterna’, de Eva del Río Martínez. Disfraces y centros educativos

‘Armatroulas, a tribo en festa’, primer premio entre las comparsas de parroquias y barrios Concello de Santiago

La creatividad de los centros educativos también tuvo reconocimiento en esta edición. El colegio La Inmaculada fue el ganador, con un premio de 500 euros, mientras que el segundo quedó desierto.

El colegio La Inmaculada, ganador en la categoría de centros educativos Concello de Santiago

En la categoría de disfraces, los ‘Costureiriños do Entroido’ obtuvieron el galardón a la mejor pareja, con 300 euros. ‘Vamos de pesca’ fue elegido como mejor disfraz individual, quedando desiertos el segundo y tercer puesto. Entre los grupos, ‘Rincón dulce’ logró el primer premio, con 700 euros; ‘Os Furbys’, el segundo con 400 euros; y ‘Combo Galiciano’, el tercero con 200 euros.

‘Costureiriños do Entroido’, mejor pareja en la categoría de disfraces Concello de Santiago

El jurado valoró aspectos como el diseño, la originalidad y la puesta en escena, además de la coreografía, la armonía y el colorido de las propuestas presentadas en el desfile.