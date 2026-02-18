El temporal obliga a desviar dos vuelos con destino Santiago

La visibilidad reducida y las fuertes rachas de viento en el Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro han dificultado las operaciones durante la jornada de este miércoles

La meteorología adversa provocada por el temporal que afecta a Galicia este miércoles ha hecho que dos vuelos que se dirigían al Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro hayan tenido que ser desviados, así como otro con destino al Aeropuerto de A Coruña.

En concreto, un vuelo de Ryanair que cubría la ruta Valencia-Santiago, se ha desviado a Madrid y un vuelo de Vueling, que cubría la ruta Gran Canaria-Santiago, se ha desviado al Aeropuerto de Asturias.

Asimismo, un vuelo de Iberia que hacía el trayecto Madrid-A Coruña se ha desviado al Aeropuerto de Santiago de Compostela.

Transporte de ría

Por otro lado, a las 13.00 horas se ha reanudado el transporte de ría entre Moaña, Cangas y Vigo. Según ha confirmado la operadora Piratas de Nabia, la primera salida se ha producido a las 14.00 horas desde Moaña y a las 14.30 horas será desde Vigo.

Mientras, Mar de Ons ha trasladado que a partir de las 13.00 horas se ha restablecido el servicio de transporte regular entre Cangas y Vigo, siendo la primera salida de Cangas a las 13.00 horas y de Vigo a las 13.30 horas.