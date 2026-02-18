El PSdeG acusa al gobierno de Sanmartín de actuar “a remolque” en el caso de la antena de Aríns

Los concejales socialistas, Marta Abal y Gumersindo Guinarte, en rueda de prensa PSOE de Santiago

El Grupo Municipal Socialista defenderá en el pleno ordinario de este mes una proposición sobre la instalación de una torre de telecomunicaciones en la rúa Obrigada, en la parroquia de Aríns, tras las movilizaciones vecinales registradas en los últimos días. La iniciativa insta al gobierno local a abrir “de inmediato” un proceso de diálogo con la operadora para analizar posibles ubicaciones alternativas y minimizar la afección a las viviendas próximas.

La concejala socialista Marta Abal sostiene que el problema no radica únicamente en la infraestructura, sino en la forma en la que se llevó a cabo su implantación. Según sus palabras, “dun día para outro, sen que ninguén os avisase, atopáronse, directamente, as veciñas e veciños con que se instalaran nunha finca privada que limita a 70 metros de distancia con algunhas vivendas e a 30 co cerramento das súas parcelas cunha torre de telefonía de preto de 30 metros de altura”.

El PP denuncia que las obras de Vilamaior generan inundaciones y accesos impracticables Más información

Abal reconoce que la instalación cuenta con los permisos municipales y que la normativa estatal limita la capacidad de las administraciones locales para imponer restricciones. No obstante, advierte de que esa cobertura legal no exime al Concello de su responsabilidad política ni de la obligación de actuar con previsión.

Críticas a la falta de negociación previa

La edil socialista subraya que el expediente estaba en tramitación desde finales de 2023 y contaba con informes municipales desde principios de 2024, por lo que, a su juicio, existía margen suficiente para intervenir antes de que la torre estuviese instalada.

En ese sentido, critica que “o Concello de Santiago non negociou coa empresa a instalación de ubicacións alternativas”, pese a que en los informes técnicos se recogen dos posibles localizaciones a mayor distancia de las viviendas y con menor impacto sobre el día a día vecinal.

Para el PSdeG, lo sucedido en Aríns confirma una forma de gobernar reactiva. Abal sostiene que “o goberno tan pronto ten coñecemento dun expediente desta tipoloxía debe abrir un proceso de diálogo coas empresas antes de que o conflito estale como está a pasar agora”, y recuerda que la actual alcaldesa participó en el pasado en movilizaciones contra instalaciones similares defendiendo la mediación institucional.

Propuestas ante el despliegue del 5G

La proposición socialista incluye también medidas estructurales, como la elaboración de un estudio técnico de planificación preventiva, al amparo de la ordenanza municipal vigente, que identifique emplazamientos idóneos priorizando la menor afección a zonas residenciales, el menor impacto paisajístico y el posible uso compartido de infraestructuras existentes. Asimismo, plantea revisar la actual ordenanza de telecomunicaciones.

Abal advierte además de que la entrada en vigor del Reglamento Xigabit, aplicable desde finales de 2025, amplía las posibilidades de las operadoras para instalar dispositivos y acelera el despliegue del 5G. En este contexto, concluye que “coa entrada en vigor do novo regulamento existen moitas máis facilidades ás empresas de telefonía para instalar estes dispositivos de cara ao despregamento da tecnoloxía 5G, pero tamén somos conscientes de que as administracións locais deben de anticiparse, e deben negociar coas operadoras de telefonía móbil”.

Los socialistas reclaman que el Concello disponga a lo largo de 2026 de un inventario de infraestructuras que permita ordenar el despliegue y evitar nuevos conflictos vecinales en parroquias y barrios de Santiago.