El PP denuncia que las obras de Vilamaior generan inundaciones y accesos impracticables

Imagen de acumulación de agua en uno de los puntos afectados tras las lluvias PP de Santiago

El Partido Popular de Santiago ha denunciado deficiencias en la ejecución de las obras de pavimentación realizadas en el lugar de Vilamaior, en la parroquia de Sabugueira, dentro del Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal.

El concejal popular, José Ramón de la Fuente, visitó la zona “in situ” junto a vecinos y vecinas y aseguró que los problemas detectados “son facilmente comprobables a simple vista”. Según sus palabras, “un día de choiva a pendente leva, claramente, as augas pluviais á entrada das vivendas e propiedades dos veciños, problema que antes non tiñan e que, nalgún caso, tiveron que solucionar polos seus propios medios”.

Acumulación de agua y accesos sin acondicionar

El edil sostiene que las deficiencias, que solo en parte habrían sido subsanadas por la empresa contratista, están provocando que “moitas fincas se asolaguen facilmente por pouco que chova” y que haya puntos “polos que non se pode transitar polas pozas xeradas pola deficiente planificación e execución das obras”.

El BNG exige la reapertura inmediata del tren Santiago-Vilagarcía tras casi dos semanas sin servicio Más información

Asimismo, denuncia que en varias parcelas no se dejó debidamente habilitado el acceso que existía antes de la intervención. En algunos casos, afirma, únicamente se dejó tierra, lo que en pocas semanas se convirtió en “unha lameira intransitable”.

De la Fuente señala que, pese a haber trasladado estas incidencias en varias ocasiones tanto al gobierno municipal —formado por BNG y CA— como a los representantes de la empresa, “os nacionalistas fan oídos xordos e se negan a afrontar unha solución”.

Críticas al alcance del proyecto

Para el concejal popular, es necesario que “o goberno nacionalista resolva esta situación, porque non é de recibo que, logo de facer unha intervención que tiña por obxecto mellorar os accesos ao núcleo de Vilamaior, moitos teñan agora peor mobilidade que antes”.

El PP también cuestiona la “escasa ambición” del proyecto, al considerar que se limitó a recuperar el acabado del firme sin modificar dimensiones ni rasantes. Según De la Fuente, existe algún vial de doble sentido y con tráfico significativo que no permite la circulación simultánea de dos vehículos, por lo que lamenta que no se aprovechara la actuación para ensanchar la calzada.

Ante esta situación, el edil insiste en que el gobierno local atienda las peticiones vecinales y ordene corregir las deficiencias denunciadas en Vilamaior.