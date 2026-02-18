Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

El Concello licita por 70.000 euros el servicio de roza y limpieza de márgenes viarios

La Xunta de Goberno local aprueba un contrato reservado a centros especiales de empleo y empresas de inserción y fija el calendario de renovación y nuevas admisiones en escuelas infantiles municipales

Agencias
18/02/2026 10:35
El acuerdo incluye la tramitación del servicio de mantenimiento de caminos y parcelas municipales y la activación del proceso de matrícula en algunas escuelas infantiles
Concello de Santiago
La Xunta de Goberno local de Santiago ha aprobado el expediente para licitar el servicio de roza, limpieza y mantenimiento de márgenes y drenajes viarios, caminos y parcelas municipales por 70.000 euros.

Tal y como ha explicado la portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao, en rueda de prensa, el contrato se reserva a centros especiales de empleo y empresas de inserción laboral.

Entre otros asuntos, también fueron aprobados los procedimientos y fechas de renovación y admisión y matrícula en las Escuelas Infantiles Municipales de Conxo, Fontiñas y de Meixonfrío-Salgueiriños para el curso 2026-2027.

El plazo de presentación de solicitudes de renovación de plaza y traslado del alumnado actual será del dos al nueve de marzo. A continuación, del 13 de marzo al seis de abril estará abierto el plazo de solicitudes de nuevo ingreso.

Así, la relación provisional de admisiones se publicará en la página web municipal y en el tablero de las escuelas infantiles municipales entre el 28 y el 30 de abril y el listado definitivo, entre el 18 y el 22 de mayo.

