Santiago de Compostela

El Arteal viaja a Tarragona para disputar la Copa del Rey

El equipo compostelano, segundo cabeza de serie, entra directamente en cuartos de final en una competición marcada por la igualdad

Eladio Lois
Eladio Lois
18/02/2026 15:17
Jugadores del Arteal antes de viajar a Tarragona para disputar la Copa del Rey
Jugadores del Arteal antes de viajar a Tarragona para disputar la Copa del Rey
Cedida
El Arteal Santiago partió este martes hacia Tarragona para participar en la Copa del Rey de tenis de mesa, una de las citas más exigentes del calendario nacional. La competición arranca hoy con una fase de grupos formada por cuatro grupos de tres equipos, de los que solo el primero accede a los cuartos de final.

El conjunto compostelano parte como cabeza de serie número 2, al haber finalizado la primera vuelta de la liga como segundo clasificado. Esta condición le permite estar exento de la fase de grupos y acceder directamente a los cuartos de final.

La plantilla está integrada por Enio Mendes, Humberto Manhani y Gastón Alto, habituales en la competición liguera, que afrontan un cuadro de máxima exigencia en una temporada marcada por la igualdad en la parte alta de la clasificación. Desde la fase de grupos, el primer clasificado será uno de los equipos situados en los puestos destacados de la liga.

En el club son conscientes de la dificultad que entraña alcanzar las semifinales, aunque mantienen un cierto optimismo. En caso de superar los cuartos, el nivel de exigencia aumentará todavía más, pero el equipo afronta la cita con espíritu competitivo y con el recuerdo del título conquistado hace cuatro años en Burgos, cuando el Arteal se proclamó campeón de la Copa del Rey.

