Santiago de Compostela

Así fue el gran desfile de Entroido en Compostela

Santiago desafió a la lluvia y no dudó en convertirse en un estallido de color y diversión a pesar de la inestabilidad meteorológica

Eladio Lois
Eladio Lois
18/02/2026 10:51
Una de las comparsas recorre la calle del Hórreo
Una de las comparsas recorre la calle del Hórreo
Eladio Lois
Santiago volvió a demostrar este martes que el Entroido es una de las citas más esperadas del calendario festivo compostelano. Desde las 17.30 horas, el desfile partió para recorrer las principales arterias de la capital gallega en una tarde marcada por la lluvia, pero también por el entusiasmo de participantes y público.

A medida que avanzaba la comitiva, formada por disfraces individuales, comparsas y propuestas de lo más originales, el ambiente fue creciendo hasta convertirse en una auténtica fiesta colectiva. Pese a los chaparrones intermitentes en la recta final del recorrido, miles de vecinos y visitantes se congregaron  para disfrutar de un espectáculo colorido y creativo que volvió a llenar de vida el centro de la ciudad.

El vídeo que acompaña a esta información recoge algunos de los momentos más destacados de un desfile que, una vez más, confirmó la capacidad del Entroido compostelano para sobreponerse al mal tiempo y mantener intacta su esencia festiva.

