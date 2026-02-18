Así fue el gran desfile de Entroido en Compostela

Una de las comparsas recorre la calle del Hórreo Eladio Lois

Santiago volvió a demostrar este martes que el Entroido es una de las citas más esperadas del calendario festivo compostelano. Desde las 17.30 horas, el desfile partió para recorrer las principales arterias de la capital gallega en una tarde marcada por la lluvia, pero también por el entusiasmo de participantes y público.

A medida que avanzaba la comitiva, formada por disfraces individuales, comparsas y propuestas de lo más originales, el ambiente fue creciendo hasta convertirse en una auténtica fiesta colectiva. Pese a los chaparrones intermitentes en la recta final del recorrido, miles de vecinos y visitantes se congregaron para disfrutar de un espectáculo colorido y creativo que volvió a llenar de vida el centro de la ciudad.

El vídeo que acompaña a esta información recoge algunos de los momentos más destacados de un desfile que, una vez más, confirmó la capacidad del Entroido compostelano para sobreponerse al mal tiempo y mantener intacta su esencia festiva.