Ames organiza este sábado la excursión literaria 'Viaxando con Rosalía' con 60 plazas gratuitas

El Concello de Ames ha abierto el plazo de inscripción para la excursión literaria 'Viaxando con Rosalía', una actividad incluida en la programación municipal 'Rosalía Ames 2026' con la que el municipio conmemora el Mes de Rosalía. La propuesta se celebrará este sábado 21 de febrero en horario de mañana y contará con la guía de la profesora y escritora amesana María López Sández.

La actividad es gratuita y dispone de un total de 60 plazas, que se asignarán por orden de recepción de solicitudes. El plazo para anotarse permanecerá abierto hasta el 20 de febrero.

El itinerario comenzará en territorio amesano, con una parada en la casa situada en A Tarroeira, en la parroquia de Ortoño, vinculada en su momento a la familia paterna de Rosalía de Castro. La siguiente parada será en Bastavales, en el municipio de Brión, donde se encuentra la iglesia cuyas campanas protagonizan uno de los versos más conocidos de la autora.

La excursión concluirá en el concello de Padrón con una visita guiada a la Casa-Museo de Rosalía de Castro, conocida como la Casa da Matanza, uno de los espacios fundamentales para comprender la vida y la obra de la escritora.

Durante el trayecto, María López Sández acercará a las personas participantes la figura, la trayectoria y el pensamiento de Rosalía, poniendo especial énfasis en el vínculo de la autora con Ames, uno de los ejes de la programación cultural impulsada por el Concello.

El autobús partirá de la Casa da Cultura do Milladoiro a las 9.30 horas y realizará una parada en el Pazo da Peregrina, en Bertamiráns, a las 9.45 horas para recoger a las personas inscritas en ese punto. El regreso está previsto para las 14.30 horas.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas pueden formalizar la inscripción enviando un correo electrónico a normalizacion@concellodeames.gal indicando nombre y apellidos, teléfono de contacto y el lugar donde tomarán el autobús —O Milladoiro o Bertamiráns—. También es posible anotarse llamando al número 662 377 215.

El Concello de Ames conmemora un año más el aniversario del nacimiento de Rosalía de Castro con una programación destinada a revitalizar su legado literario y reforzar la conexión histórica y cultural del municipio con la autora.