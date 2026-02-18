Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Ames organiza este sábado la excursión literaria 'Viaxando con Rosalía' con 60 plazas gratuitas

La ruta recorrerá Ortoño, Bastavales y la Casa-Museo de Rosalía en Padrón, guiada por la experta rosaliana María López Sández

Eladio Lois
Eladio Lois
18/02/2026 10:36
Rosalía de Castro
Rosalía de Castro
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Concello de Ames ha abierto el plazo de inscripción para la excursión literaria 'Viaxando con Rosalía', una actividad incluida en la programación municipal 'Rosalía Ames 2026' con la que el municipio conmemora el Mes de Rosalía. La propuesta se celebrará este sábado 21 de febrero en horario de mañana y contará con la guía de la profesora y escritora amesana María López Sández.

La actividad es gratuita y dispone de un total de 60 plazas, que se asignarán por orden de recepción de solicitudes. El plazo para anotarse permanecerá abierto hasta el 20 de febrero. 

El itinerario comenzará en territorio amesano, con una parada en la casa situada en A Tarroeira, en la parroquia de Ortoño, vinculada en su momento a la familia paterna de Rosalía de Castro. La siguiente parada será en Bastavales, en el municipio de Brión, donde se encuentra la iglesia cuyas campanas protagonizan uno de los versos más conocidos de la autora.

La excursión concluirá en el concello de Padrón con una visita guiada a la Casa-Museo de Rosalía de Castro, conocida como la Casa da Matanza, uno de los espacios fundamentales para comprender la vida y la obra de la escritora.

Durante el trayecto, María López Sández acercará a las personas participantes la figura, la trayectoria y el pensamiento de Rosalía, poniendo especial énfasis en el vínculo de la autora con Ames, uno de los ejes de la programación cultural impulsada por el Concello. 

El autobús partirá de la Casa da Cultura do Milladoiro a las 9.30 horas y realizará una parada en el Pazo da Peregrina, en Bertamiráns, a las 9.45 horas para recoger a las personas inscritas en ese punto. El regreso está previsto para las 14.30 horas. 

Cómo inscribirse

Las personas interesadas pueden formalizar la inscripción enviando un correo electrónico a normalizacion@concellodeames.gal indicando nombre y apellidos, teléfono de contacto y el lugar donde tomarán el autobús —O Milladoiro o Bertamiráns—. También es posible anotarse llamando al número 662 377 215.

El Concello de Ames conmemora un año más el aniversario del nacimiento de Rosalía de Castro con una programación destinada a revitalizar su legado literario y reforzar la conexión histórica y cultural del municipio con la autora.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Jugadores del Arteal antes de viajar a Tarragona para disputar la Copa del Rey

El Arteal viaja a Tarragona para disputar la Copa del Rey
Eladio González Lois
Estatua de Rosalía de Castro en el Espolón de Padrón, punto central de los actos matinales

Padrón se vuelca con Rosalía en una jornada de poesía, música y Caldo de Gloria
Eladio González Lois
Los concejales socialistas, Marta Abal y Gumersindo Guinarte, en rueda de prensa

El PSdeG acusa al gobierno de Sanmartín de actuar “a remolque” en el caso de la antena de Aríns
Eladio González Lois
Imagen de acumulación de agua en uno de los puntos afectados tras las lluvias

El PP denuncia que las obras de Vilamaior generan inundaciones y accesos impracticables
Eladio González Lois