Santiago de Compostela

A Aula de Teatro da USC leva a Bélxica a súa peza ‘Irmás’

A obra dirixida por Roberto Salgueiro acudirá ao festival de teatro académico máis antigo de Europa, competindo con espectáculos de catro continentes

Redacción
18/02/2026 17:42
A compañía universitaria viaxa a Bélxica entre o 24 e o 28 de febreiro para participar na 43ª edición dos Rencontres Internationales de Théâtre Universitaire
A compañía universitaria viaxa a Bélxica entre o 24 e o 28 de febreiro para participar na 43ª edición dos Rencontres Internationales de Théâtre Universitaire
USC
A peza 'Irmás', de Pascal Rambert, estreada no pasado mes decembro pola compañía da Aula de Teatro da USC, acaba de ser seleccionada para participar na cuadraxésimo terceira edición dos Rencontres Internationales de Théâtre Universitaire (RITU) que se desenvolverán entre o 24 e o 28 de febreiro en Liexa (Bélxica).

Este é o festival internacional de teatro académico máis antigo de Europa e na presente edición seleccionouse un total de once espectáculos procedentes de Bélxica, Camerún, República Democrática do Congo, Xeorxia, Marrocos, Croacia, México e España. A obra da Aula de Teatro da USC está adaptada e dirixida por Roberto Salgueiro.

