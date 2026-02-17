Abierta la votación de los Orzamentos Participativos juveniles en Santiago de Compostela

La teniente de alcaldesa, María Rozas, presenta la apertura del proceso de votación de los Orzamentos Participativos municipales Concello de Santiago

La teniente de alcaldesa y concejala María Rozas, ha anunciado la apertura de las votaciones para el destino de los 100.000 de presupuesto de los Orzamentos Participativos del Ayuntamiento. Así, los jóvenes de entre 16 y 30 años podrán valorar 116 propuestas.

Tal y como ha explicado este lunes en rueda de prensa, durante la fase de presentación de propuestas se recibieron un total de 275, 31 más que el año pasado. De ellas, se someterán a votación 116 propuestas, 13 más que en 2025.

En esta edición, las áreas temáticas con más propuestas recibidas fueron las de la música, el deporte y la gastronomía, aunque también las hay relacionadas con la cultura, el sector audiovisual, los animales, el medio ambiente, la igualdad, la ciencia, o el empleo, entre otras.

Asimismo, entre las más votadas se repiten el cine al aire libre, actividades de cultura urbana, torneos deportivos y eventos para promover la adopción de animales. Además, hay novedades como una acampada astronómica, un karaoke, un festival de artistas drag o charlas formativas sobre economía.

Rozas ha destacado la "calidad y la variedad de las propuestas" de los jóvenes, que vuelven a demostrar que la juventud es "diversa, con un amplio abanico de intereses" y "magníficas ideas".

En este sentido, ha incidido en que las partidas consignadas para los Presupuestos Participativos "no permiten ejecutar todas las propuestas", "muchas de ellas acaban siendo impulsadas al margen de este proceso".

Con todo, la votación estará abierta durante un mes en la web y podrán acceder a ellas los jóvenes de 16 a 30 años que estén empadronados en Santiago o prueben su vinculación a la ciudad con un contrato laboral, alquiler o matrícula de estudios.