Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Abierta la votación de los Orzamentos Participativos juveniles en Santiago de Compostela

Las personas de 16 a 30 años podrán elegir durante un mes el destino de 100.000 euros entre 116 propuestas presentadas por la juventud vinculada a la ciudad

Agencias
17/02/2026 07:20
La teniente de alcaldesa, María Rozas, presenta la apertura del proceso de votación de los Orzamentos Participativos municipales
La teniente de alcaldesa, María Rozas, presenta la apertura del proceso de votación de los Orzamentos Participativos municipales
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La teniente de alcaldesa y concejala María Rozas, ha anunciado la apertura de las votaciones para el destino de los 100.000 de presupuesto de los Orzamentos Participativos del Ayuntamiento. Así, los jóvenes de entre 16 y 30 años podrán valorar 116 propuestas.

Tal y como ha explicado este lunes en rueda de prensa, durante la fase de presentación de propuestas se recibieron un total de 275, 31 más que el año pasado. De ellas, se someterán a votación 116 propuestas, 13 más que en 2025.

En esta edición, las áreas temáticas con más propuestas recibidas fueron las de la música, el deporte y la gastronomía, aunque también las hay relacionadas con la cultura, el sector audiovisual, los animales, el medio ambiente, la igualdad, la ciencia, o el empleo, entre otras.

Asimismo, entre las más votadas se repiten el cine al aire libre, actividades de cultura urbana, torneos deportivos y eventos para promover la adopción de animales. Además, hay novedades como una acampada astronómica, un karaoke, un festival de artistas drag o charlas formativas sobre economía.

Rozas ha destacado la "calidad y la variedad de las propuestas" de los jóvenes, que vuelven a demostrar que la juventud es "diversa, con un amplio abanico de intereses" y "magníficas ideas".

En este sentido, ha incidido en que las partidas consignadas para los Presupuestos Participativos "no permiten ejecutar todas las propuestas", "muchas de ellas acaban siendo impulsadas al margen de este proceso".

Con todo, la votación estará abierta durante un mes en la web y podrán acceder a ellas los jóvenes de 16 a 30 años que estén empadronados en Santiago o prueben su vinculación a la ciudad con un contrato laboral, alquiler o matrícula de estudios.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Jugadores del Arteal antes de viajar a Tarragona para disputar la Copa del Rey

El Arteal viaja a Tarragona para disputar la Copa del Rey
Eladio González Lois
Estatua de Rosalía de Castro en el Espolón de Padrón, punto central de los actos matinales

Padrón se vuelca con Rosalía en una jornada de poesía, música y Caldo de Gloria
Eladio González Lois
Los concejales socialistas, Marta Abal y Gumersindo Guinarte, en rueda de prensa

El PSdeG acusa al gobierno de Sanmartín de actuar “a remolque” en el caso de la antena de Aríns
Eladio González Lois
Imagen de acumulación de agua en uno de los puntos afectados tras las lluvias

El PP denuncia que las obras de Vilamaior generan inundaciones y accesos impracticables
Eladio González Lois