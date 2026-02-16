Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Estos son los cortes de tráfico que habrá en Santiago con motivo del Entroido

La avenida de Ferrol estará cerrada desde las 15.00 horas y el recorrido pasará por Romero Donallo, Praza Roxa, Hórreo y Senra

Eladio Lois
Eladio Lois
16/02/2026 06:12
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Concellería de Mobilidade e Convivencia del Concello de Santiago ha informado de modificaciones en el tráfico con motivo del desfile del Entroido que se celebrará el martes 17 de febrero por la tarde.

Entre las 14.00 horas y el final del desfile quedará prohibido el estacionamiento en todas las calles por las que discurrirá la comitiva. Además, se producirán cortes intermitentes de tráfico en el Ensanche, por lo que se recomienda evitar circular por la zona y seguir las indicaciones de la Policía Local y de los paneles informativos. 

Recorrido y cortes principales

La concentración de carrozas comenzará a partir de las 15.00 horas en la avenida de Ferrol, que permanecerá cerrada al tráfico hasta las 17.30 horas. El desfile arrancará a las 17.30 horas y avanzará por la avenida de Ferrol, Romero Donallo, Frei Rosendo Salvado, Praza Roxa, República do Salvador, Hórreo y Senra, para finalizar en la avenida de Xoán Carlos I.

Mapa del recorrido previsto
Mapa del recorrido previsto
Concello de Santiago

Desde el Concello recomiendan evitar especialmente la avenida de Ferrol y la calle Romero Donallo, ya que permanecerán cortadas hasta la salida de las carrozas y comparsas. Los vehículos que circulen en dirección norte-sur podrán evitar el centro utilizando la avenida de Lugo (SC-20) y el túnel interior del Hórreo. 

Restricciones en el transporte urbano

Las líneas de transporte urbano que circulan por el recorrido sufrirán alteraciones y retrasos temporales durante el paso del desfile, aproximadamente desde las 17.00 horas hasta su finalización. Los autobuses aguardarán el paso de la comitiva siguiendo las indicaciones de la Policía Local.

Bus urbano de Santiago de Compostela

Desconvocada la huelga indefinida del transporte de viajeros en A Coruña

Más información

En el caso de la línea 5, entre las 15.00 y las 17.30 horas no realizará las paradas de la avenida de Ferrol, desviándose desde la rotonda de Conxo hacia la rotonda de Galuresa y Romero Donallo, retomando su itinerario en la primera parada de República Arxentina. A partir de las 18.00 horas volverá a circular por la avenida de Ferrol, aunque podría registrar esperas en el Ensanche.

Durante los cortes, las líneas desviadas circularán por la rúa do Hórreo, en la zona de la estación Intermodal. Las líneas en sentido norte-sur serán redirigidas por Castrón Douro hacia Hórreo y Romero Donallo.

Asimismo, la parada de referencia en el centro para la línea 6A con destino al Aeropuerto será la 691, situada en la rúa do Hórreo, junto a la estación Intermodal. Esta línea se desviará por la avenida de Lugo mientras dure el desfile, sin realizar paradas en el centro.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una foto de archivo

Rueda insta a Sanmartín a “corregir la situación” del río Sar y niega cualquier motivación política en la multa
Eladio González Lois
Ha criticado la "inacción" por parte de la alcaldesa, Goretti Sanmartín

Patricia Iglesias descarta hablar de candidaturas y llama a priorizar el "proyecto colectivo" del PSdeG en Santiago
Agencias
El ideal gallego

La niebla obliga a desviar a Santiago dos vuelos con destino Vigo procedentes de Madrid
Agencias
La puesta en escena se produjo antes de la rueda de prensa posterior a la Xunta do Goberno local, coincidiendo con el lunes de Entroido

Sanmartín y el Gobierno local tiran del Entroido para responder a críticas disfrazadas de 'chichinabo'
Redacción