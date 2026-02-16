Santiago se prepara para el 20 aniversario de CantaJuego: doble función el 8 de marzo

CantaJuego actuará el 8 de marzo en el Auditorio de Galicia con dos funciones dirigidas al público familiar Cedida

El fenómeno de la música infantil CantaJuego celebrará su 20 aniversario en Santiago de Compostela con dos conciertos el próximo 8 de marzo en el Auditorio de Galicia. El espectáculo contará con dos pases, programados a las 12.30 y a las 17.00 horas, en una cita pensada para el público familiar.

La propuesta conmemorativa reunirá sobre el escenario a Puli, Ainhoa, Rodri y Eugenia, acompañados por los personajes Coco, Pepe y Buby. El montaje está concebido como un homenaje tanto a los seguidores que crecieron con el proyecto como a los nuevos espectadores que se han incorporado en los últimos años.

Durante más de 80 minutos, el público podrá disfrutar de una selección de canciones, coreografías y ritmos que han marcado a varias generaciones. La producción combina repertorio clásico con propuestas actuales, en un formato que apuesta por la interacción y la participación.

CantaJuego nació en 2004 como un proyecto pedagógico-musical en formato audiovisual, desarrollado por especialistas en estimulación psicomotriz y trabajo psicopedagógico. Está dirigido a niños y niñas de entre 0 y 6 años y utiliza la música y el movimiento como herramientas para fomentar la imaginación, el sentido rítmico, la expresión corporal y la comunicación.

En estas dos décadas, el proyecto se ha consolidado como uno de los referentes del sector infantil en España, con más de 50 discos de platino, alrededor de 500 canciones publicadas y cifras que superan los 10.000 millones de visualizaciones y los 12 millones de suscriptores en YouTube. En el ámbito escénico, suma más de 2 millones de espectadores en directo y mantiene una actividad regular con más de 180 funciones anuales en 130 ciudades.

Las entradas para los conciertos de Santiago ya están disponibles a través de ataquilla.com y la organización recomienda adquirirlas con antelación.