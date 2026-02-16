Santiago se prepara para el 20 aniversario de CantaJuego: doble función el 8 de marzo
El proyecto musical dirigido a la primera infancia ofrecerá dos pases el 8 de marzo, a las 12.30 y a las 17.00 horas, con entradas ya a la venta en ataquilla.com
El fenómeno de la música infantil CantaJuego celebrará su 20 aniversario en Santiago de Compostela con dos conciertos el próximo 8 de marzo en el Auditorio de Galicia. El espectáculo contará con dos pases, programados a las 12.30 y a las 17.00 horas, en una cita pensada para el público familiar.
La propuesta conmemorativa reunirá sobre el escenario a Puli, Ainhoa, Rodri y Eugenia, acompañados por los personajes Coco, Pepe y Buby. El montaje está concebido como un homenaje tanto a los seguidores que crecieron con el proyecto como a los nuevos espectadores que se han incorporado en los últimos años.
Durante más de 80 minutos, el público podrá disfrutar de una selección de canciones, coreografías y ritmos que han marcado a varias generaciones. La producción combina repertorio clásico con propuestas actuales, en un formato que apuesta por la interacción y la participación.
CantaJuego nació en 2004 como un proyecto pedagógico-musical en formato audiovisual, desarrollado por especialistas en estimulación psicomotriz y trabajo psicopedagógico. Está dirigido a niños y niñas de entre 0 y 6 años y utiliza la música y el movimiento como herramientas para fomentar la imaginación, el sentido rítmico, la expresión corporal y la comunicación.
En estas dos décadas, el proyecto se ha consolidado como uno de los referentes del sector infantil en España, con más de 50 discos de platino, alrededor de 500 canciones publicadas y cifras que superan los 10.000 millones de visualizaciones y los 12 millones de suscriptores en YouTube. En el ámbito escénico, suma más de 2 millones de espectadores en directo y mantiene una actividad regular con más de 180 funciones anuales en 130 ciudades.
Las entradas para los conciertos de Santiago ya están disponibles a través de ataquilla.com y la organización recomienda adquirirlas con antelación.