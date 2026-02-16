Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago celebra este martes el gran desfile de Entroido con 16.000 euros en premios

La comitiva partirá a las 17.30 horas desde la avenida de Ferrol y culminará con la entrega de galardones en la sala Capitol

Eladio Lois
Eladio Lois
16/02/2026 12:23
Entroido 2025 en Santiago de Compostela (5)
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Santiago de Compostela acoge este martes 17 de febrero uno de los momentos más esperados del Entroido: el gran desfile de comparsas, carrozas y disfraces, que arrancará a las 17.30 horas desde la avenida de Ferrol.

Uno de los primeros Entroidos documentados en Boqueixón, en 1948

El origen del Entroido compostelano: así nacieron el Meco y los Xenerais da Ulla

Más información

Las agrupaciones se concentrarán desde las 16.30 horas en ese punto para iniciar un recorrido que continuará por Frei Rosendo Salvado, praza Roxa, rúa da República do Salvador, rúa do Hórreo y rúa da Senra, hasta finalizar en la avenida de Xoán Carlos I. 

Más premios y nuevas categorías

Una vez concluido el desfile, las personas participantes se trasladarán a la sala Capitol. Allí, a partir de las 20.00 horas, actuará la charanga Ardores y, a las 21.00 horas, comenzará la entrega de premios, que este año incrementa su dotación económica.

El presupuesto total pasa de 14.000 a 16.000 euros, con especial aumento en la categoría de comparsas. El primer premio a la mejor comparsa está dotado con 1.600 euros, el segundo con 1.300 y el tercero con 1.000. Además, se incorpora un cuarto premio de 700 euros.

En el apartado de carrozas se otorgarán tres premios de 2.000, 1.500 y 1.000 euros respectivamente.

Los disfraces competirán en tres categorías: grupo, individual y pareja. En grupo, los premios serán de 700, 400 y 200 euros; en individual, de 300, 200 y 100 euros; y en pareja, el mejor disfraz recibirá 300 euros.

Como novedad, se crea una categoría específica para centros de enseñanza, con dos premios de 500 y 300 euros.

La entrega de galardones contará con la presencia de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; la concelleira de Festas, Pilar Lueiro; y otros miembros de la Corporación municipal.

El jurado valorará aspectos como diseño, composición, colorido, investigación, originalidad e imaginación, puesta en escena, coreografía y armonía. 

Quema del Meco y programación tradicional

El Entroido compostelano se despedirá el miércoles 18 con la tradicional queima do Meco, que tendrá lugar a las 21.00 horas en la praza Roxa. La comitiva fúnebre saldrá a las 20.00 horas desde el Toural y estará integrada por la Agrupación Folclórica Cantigas e Agarimos, Os Conformistas de Conxo, A Ruliña de Laraño, Os Armatroulas de Laraño y la Charanga BB+.

Ese mismo día también habrá bailes tradicionales de Muros, Noia y Costa da Morte a cargo de Cantigas e Agarimos, a las 18.00 horas en Cervantes y a las 18.45 horas en Praterías.

La programación continuará el sábado 21 con el Entroido tradicional de los Xenerais da Ulla, que protagonizarán el desfile das Xeneraliñas da Semente, y con el Entroido de Conxo, que ofrecerá una amplia jornada festiva.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una foto de archivo

Rueda insta a Sanmartín a “corregir la situación” del río Sar y niega cualquier motivación política en la multa
Eladio González Lois
Ha criticado la "inacción" por parte de la alcaldesa, Goretti Sanmartín

Patricia Iglesias descarta hablar de candidaturas y llama a priorizar el "proyecto colectivo" del PSdeG en Santiago
Agencias
El ideal gallego

La niebla obliga a desviar a Santiago dos vuelos con destino Vigo procedentes de Madrid
Agencias
La puesta en escena se produjo antes de la rueda de prensa posterior a la Xunta do Goberno local, coincidiendo con el lunes de Entroido

Sanmartín y el Gobierno local tiran del Entroido para responder a críticas disfrazadas de 'chichinabo'
Redacción