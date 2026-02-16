Santiago celebra este martes el gran desfile de Entroido con 16.000 euros en premios

Santiago de Compostela acoge este martes 17 de febrero uno de los momentos más esperados del Entroido: el gran desfile de comparsas, carrozas y disfraces, que arrancará a las 17.30 horas desde la avenida de Ferrol.

Las agrupaciones se concentrarán desde las 16.30 horas en ese punto para iniciar un recorrido que continuará por Frei Rosendo Salvado, praza Roxa, rúa da República do Salvador, rúa do Hórreo y rúa da Senra, hasta finalizar en la avenida de Xoán Carlos I.

Más premios y nuevas categorías

Una vez concluido el desfile, las personas participantes se trasladarán a la sala Capitol. Allí, a partir de las 20.00 horas, actuará la charanga Ardores y, a las 21.00 horas, comenzará la entrega de premios, que este año incrementa su dotación económica.

El presupuesto total pasa de 14.000 a 16.000 euros, con especial aumento en la categoría de comparsas. El primer premio a la mejor comparsa está dotado con 1.600 euros, el segundo con 1.300 y el tercero con 1.000. Además, se incorpora un cuarto premio de 700 euros.

En el apartado de carrozas se otorgarán tres premios de 2.000, 1.500 y 1.000 euros respectivamente.

Los disfraces competirán en tres categorías: grupo, individual y pareja. En grupo, los premios serán de 700, 400 y 200 euros; en individual, de 300, 200 y 100 euros; y en pareja, el mejor disfraz recibirá 300 euros.

Como novedad, se crea una categoría específica para centros de enseñanza, con dos premios de 500 y 300 euros.

La entrega de galardones contará con la presencia de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; la concelleira de Festas, Pilar Lueiro; y otros miembros de la Corporación municipal.

El jurado valorará aspectos como diseño, composición, colorido, investigación, originalidad e imaginación, puesta en escena, coreografía y armonía.

Quema del Meco y programación tradicional

El Entroido compostelano se despedirá el miércoles 18 con la tradicional queima do Meco, que tendrá lugar a las 21.00 horas en la praza Roxa. La comitiva fúnebre saldrá a las 20.00 horas desde el Toural y estará integrada por la Agrupación Folclórica Cantigas e Agarimos, Os Conformistas de Conxo, A Ruliña de Laraño, Os Armatroulas de Laraño y la Charanga BB+.

Ese mismo día también habrá bailes tradicionales de Muros, Noia y Costa da Morte a cargo de Cantigas e Agarimos, a las 18.00 horas en Cervantes y a las 18.45 horas en Praterías.

La programación continuará el sábado 21 con el Entroido tradicional de los Xenerais da Ulla, que protagonizarán el desfile das Xeneraliñas da Semente, y con el Entroido de Conxo, que ofrecerá una amplia jornada festiva.