Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Sanmartín y el Gobierno local tiran del Entroido para responder a críticas disfrazadas de 'chichinabo'

La alcaldesa de Santiago y concejales del BNG escenificaron con humor una alusión a las críticas del portavoz del PP, Borja Verea

Redacción
16/02/2026 17:22
La puesta en escena se produjo antes de la rueda de prensa posterior a la Xunta do Goberno local, coincidiendo con el lunes de Entroido
La puesta en escena se produjo antes de la rueda de prensa posterior a la Xunta do Goberno local, coincidiendo con el lunes de Entroido
Europa Press
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y parte de su equipo de Gobierno se han disfrazado de 'chichinabo' en un lunes de Entroido cargado de 'retranca'. Un nombre que asoció el líder de la oposición, Borja Verea, el pasado mes de septiembre a las medidas del Ejecutivo municipal.

Minutos antes de la celebración de la rueda de prensa posterior de la Xunta do Goberno local, la alcaldesa, vestida con peluca afro rosa, pantalones 'hippies' y una banda que ponía 'Raíña do chichinabo', Sanmartín ha entrado a la sala portando un centro.

A su lado estaban los concejales del Bloque Nacionalista Galego (BNG) y miembros de su equipo, todos ellos con una camiseta de 'I love chichinabo', pelucas y cestas portando dicho alimento.

La hortaliza no se ha limitado a ser un acompañamiento, sino que también ha formado parte del 'look' principal, en la cabeza de la mandataria local y el concejal de Obras Xesús Domínguez.

Tras posar ante los medios de comunicación, la portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao, ha dado la rueda de prensa prevista, vestida con el disfraz y acompañada de una cesta de nabos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una foto de archivo

Rueda insta a Sanmartín a “corregir la situación” del río Sar y niega cualquier motivación política en la multa
Eladio González Lois
Ha criticado la "inacción" por parte de la alcaldesa, Goretti Sanmartín

Patricia Iglesias descarta hablar de candidaturas y llama a priorizar el "proyecto colectivo" del PSdeG en Santiago
Agencias
El ideal gallego

La niebla obliga a desviar a Santiago dos vuelos con destino Vigo procedentes de Madrid
Agencias
El Ayuntamiento anuncia alegaciones a la resolución de Augas de Galicia mientras avanzan las obras de la nueva depuradora

El Gobierno local ve “intencionalidad política” en la multa de la Xunta por los vertidos al Sar
Agencias