Sanmartín y el Gobierno local tiran del Entroido para responder a críticas disfrazadas de 'chichinabo'

La puesta en escena se produjo antes de la rueda de prensa posterior a la Xunta do Goberno local, coincidiendo con el lunes de Entroido Europa Press

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y parte de su equipo de Gobierno se han disfrazado de 'chichinabo' en un lunes de Entroido cargado de 'retranca'. Un nombre que asoció el líder de la oposición, Borja Verea, el pasado mes de septiembre a las medidas del Ejecutivo municipal.

Minutos antes de la celebración de la rueda de prensa posterior de la Xunta do Goberno local, la alcaldesa, vestida con peluca afro rosa, pantalones 'hippies' y una banda que ponía 'Raíña do chichinabo', Sanmartín ha entrado a la sala portando un centro.

A su lado estaban los concejales del Bloque Nacionalista Galego (BNG) y miembros de su equipo, todos ellos con una camiseta de 'I love chichinabo', pelucas y cestas portando dicho alimento.

La hortaliza no se ha limitado a ser un acompañamiento, sino que también ha formado parte del 'look' principal, en la cabeza de la mandataria local y el concejal de Obras Xesús Domínguez.

Tras posar ante los medios de comunicación, la portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao, ha dado la rueda de prensa prevista, vestida con el disfraz y acompañada de una cesta de nabos.