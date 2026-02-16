Rueda insta a Sanmartín a “corregir la situación” del río Sar y niega cualquier motivación política en la multa

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una foto de archivo EFE

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha instado a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, a “corregir la situación” del río Sar y a “no perder el tiempo buscando motivaciones políticas donde no las hay”, en relación con la multa impuesta por Augas de Galicia al Concello compostelano por vertidos al cauce.

Las declaraciones del mandatario autonómico se producen después de que el Gobierno local atribuyese “intencionalidad política” a la sanción anunciada el pasado viernes por la propia regidora.

Preguntado por los medios, Rueda aseguró que “no es nada nueva esta manía” del BNG de “desacreditar la tarea que hacen los técnicos” cuando las resoluciones no son favorables. En este sentido, subrayó que el procedimiento que desembocó en la multa se inició a raíz de una denuncia presentada en octubre por el Concello de Ames, y no por una decisión discrecional de la Xunta.

“Por lo tanto, yo le diría a la alcaldesa que corrija la situación en vez de perder el tiempo buscando motivaciones políticas donde no las hay”, concluyó el presidente autonómico.

El PP local exige explicaciones

En paralelo, la concejala del Partido Popular de Santiago, Nerea Barcia, cuestionó la reacción del Gobierno municipal ante el expediente abierto por los vertidos al Sar y reclamó que el Ejecutivo local asuma responsabilidades. La edil preguntó públicamente si la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente también será considerada por el BNG como una “manobra partidista”.

Desde el grupo municipal popular se insiste en la necesidad de transparencia y autocrítica, al considerar que el asunto no puede despacharse atribuyéndolo a supuestas motivaciones políticas.