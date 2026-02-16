Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Rescoldos reactivan el incendio en la Comisaría de Santiago

El fuego fue registrado el jueves en la galería de tiro y la comisaria enmarca el suceso dentro del "proceso normal de extinción" 

Agencias
16/02/2026 15:37
La policía deriva trámites a comisarías como A Coruña, Ferrol, Carballo, Ribeira y Lalín mientras no se recupera la actividad ordinaria
Europa Press
Unos rescoldos han reactivado el incendio en la Comisaría de Santiago este lunes. El humo comenzó a salir pasadas las diez de la mañana y los bomberos acudieron a controlarlo.

El incendio originado el pasado jueves en la galería de tiro de la Comisaría de Santiago, ha vuelto a reactivarse en el mismo lugar por unos rescoldos en el sótano del edificio, originando que saliese el humo por uno de los laterales. Hasta allí se han desplazado los Bomberos de Santiago, efectivos de la Policía Local y de Protección Civil.

Según ha explicado la comisaria de policía, Nuria Palacios, a los medios de comunicación, lo ocurrido "forma parte del proceso normal de extinción de un incendio". Amplían fuentes de los bomberos que "ya están terminando los trabajos" y "en breve" volverán al parque.

La situación está afectando a la prestación del servicio y la propia policía ha recomendado a las personas que se acercaron a renovar el DNI acudir a otras comisarias, como la de Carballo, Ferrol, Ribeira, Lalín o A Coruña para realizar dichos trámites. Lo mismo ha ocurrido con alguna persona que se ha acercado a poner una denuncia.

Si bien se están realizando documentaciones de urgencia, servicios como el negociado de extranjeros "de momento no se han podido retomar ni a mínimos", por lo que se están derivando a Coruña.

"Tenemos un menor número de equipos informáticos disponibles, entonces lo que es el DNI y el pasaporte están haciéndose documentaciones de urgencia y vamos a intentar si esto se demora incrementar esos equipos para dar servicio a la ciudadanía". ha detallado.

Con respeto a cuando se podrá retomar la normalidad, la comisaria ha indicado que hay que hacer una serie de mediciones para retomar las actividades de forma "segura" y que no haya "ningún riesgo laboral".

