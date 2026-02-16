Mi cuenta

Santiago de Compostela

El Premio Nacional de Danza Jon Maya ofrecerá un taller en la sede de la SGAE en Compostela

El director de Kukai Dantza, galardonado con el Premio Nacional de Danza y varios Premios Max, trabajará del 20 al 22 de febrero en la sede de la SGAE

Eladio Lois
Eladio Lois
16/02/2026 07:11
Jon Maya, director de Kukai Dantza
Jon Maya, director de Kukai Dantza
SGAE
La Fundación SGAE en Galicia, a través de su Consello Territorial, organiza en Santiago de Compostela un curso de creación coreográfica liderado por Jon Maya, director de la compañía Kukai Dantza y referente internacional en la fusión de danza tradicional y contemporánea.

La actividad se desarrollará los días 20, 21 y 22 de febrero en la sede de la SGAE, situada en la rúa Salvadas, 2A (Parque Vista Alegre), y propone un espacio de investigación, reflexión y práctica partiendo de la raíz gallega como punto de partida creativo. 

Danza, territorio e intercambio

El curso busca reafirmar la danza como ejercicio cultural vinculado al territorio, promoviendo el intercambio entre intérpretes de estilos tradicional y contemporáneo, profesionales de la coreografía y personas vinculadas a la investigación en artes escénicas.

Jon Maya, reconocido con el Premio Nacional de Danza 2017 y varios Premios Max, compartirá su experiencia en la construcción de un lenguaje propio que combina tradición y contemporaneidad. 

Trayectoria internacional

Director, coreógrafo y bailarín, Jon Maya Sein fundó Kukai Dantza en 2001 en Errenteria (Gipuzkoa). La compañía ha desarrollado una línea artística basada en la reinterpretación de la danza tradicional desde una perspectiva actual.

Kukai Dantza ha recibido múltiples Premios Max (2009, 2015, 2017 y 2019) y otros reconocimientos nacionales e internacionales, y sus espectáculos se han representado en más de 25 países. La formación mantiene además proyectos de participación ciudadana y trabajo con jóvenes bailarines.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse hasta el 18 de febrero a través de la web fundacionsgae.org o en el correo electrónico pblanco@fundacionsgae.org.

