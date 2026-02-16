Patricia Iglesias descarta hablar de candidaturas y llama a priorizar el "proyecto colectivo" del PSdeG en Santiago

Ha criticado la "inacción" por parte de la alcaldesa, Goretti Sanmartín

La diputada del PSdeG Patricia Iglesias ha afirmado que "no es el momento" de hablar de nombres para la candidatura de los socialistas en Santiago, y ha recalcado la relevancia de centrarse en el "proyecto colectivo".

En concreto, a la pregunta de si el partido habló con ella, ha respondido: "No es una pregunta que... Evidentemente, no es el momento. Siempre se habló de proyecto colectivo".

En cualquier caso, ha resaltado que si ella se decidió a dar el "paso" de la política activa es porque cree que es "un momento de dar la cara", frente a fuerzas de extrema derecha y "los negacionismos". "El Partido Socialista tiene que ser un muro de contención. En Santiago hay muchas personas que pueden contribuir a ese proyecto colectivo", ha remarcado.

En este sentido, ha criticado la "inacción" por parte de la alcaldesa, Goretti Sanmartín, del BNG, y ha insistido en "trabajar por ese proyecto progresista", pensando "no" en las personas, sino en "el equipo", que es "lo más importante".