O Pino lamenta el fallecimiento de José Manuel Roibás, asesor del Concello durante más de 30 años

José Manuel Roibás ejerció como asesor jurídico del Concello de O Pino durante más de tres décadas. Cedida

El alcalde de O Pino, Manuel Taboada, ha lamentado el fallecimiento del abogado José Manuel Roibás Vázquez, quien ejerció como asesor jurídico del Concello durante más de tres décadas. El regidor trasladó “o máis sentido pésame” a su viuda y a sus hijas en nombre de la Corporación municipal y de toda la vecindad.

Natural de Outeiro de Rei, Roibás desempeñó durante 33 años la labor de asesor jurídico del Concello de O Pino, además de prestar servicios a otros municipios gallegos y del resto de España. Según destacó el alcalde, su trabajo fue determinante en la gestión diaria de la administración local.

“Foi unha peza clave no funcionamento municipal”

El alcalde de O Pino, Manuel Taboada, subrayó que el letrado desarrolló “un traballo que foi peza clave no funcionamento municipal e deixando unha fonda pegada tanto no ámbito profesional como persoal”.

Asimismo, añadió que “durante 33 anos prestou servizo no Pino con profesionalidade, rigor e compromiso, defendendo sempre os intereses da veciñanza e os do Concello”.