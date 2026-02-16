O Concello estuda cambios nos requisitos da hospedaxe en edificios completos para protexer a vivenda
O concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, adianta que o Pleno votará este mes a suspensión cautelar de licenzas, por un máximo dun ano, para novos usos de hospedaxe en inmobles residenciais
O concelleiro de Urbanismo e Vivenda, Iago Lestegás, compareceu este venres en rolda de prensa para explicar as novas medidas anunciadas polo goberno municipal para continuar coa defensa do dereito á vivenda. Tal e como avanzou no debate sobre o estado do concello a alcaldesa, Goretti Sanmartín, Lestegás explicou que o Concello revisará os requisitos para o uso de hospedaxe en edificio exclusivo para garantir o dereito á vivenda.
Na súa comparecencia, Iago Lestegás adiantou que o goberno someterá a consideración do pleno deste mes a adopción dun acordo de suspensión cautelar de licenzas para implantar novos usos de hospedaxe en edificio exclusivo en inmobles de uso residencial, en certas zonas da cidade e durante o prazo máximo dun ano, mentres se estuda esta modificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).
O concelleiro de Urbanismo explicou que a normativa do PXOM aprobada definitivamente en febreiro de 2023 permite o uso de hospedaxe en edificio exclusivo na maior parte das ordenanzas residenciais. Con todo, a propia normativa prevé a posibilidade e necesidade de activar mecanismos de control cando existan solicitudes de cambio de uso de edificios completos que supoñan a substitución do seu uso característico, co obxectivo de protexer o tecido residencial e garantir unha oferta suficiente de vivenda.
“Non se trata de non permitir a implantación de usos de hospedaxe. Trátase de evitar que se substitúan usos residenciais e sobre todo que non se substitúan edificios enteiros de uso residencial como está acontecendo noutras cidades. É importante anticiparse”, manifestou o responsable municipal de Vivenda.
Neste sentido, Lestegás trasladou a preocupación dunha asociación veciñal pola transformación dun edificio residencial (neste caso deshabitado) en apartamentos turísticos. A normativa sectorial autonómica, dixo, "está a favorecer" a substitución do modelo tradicional de hotel por un novo modelo de edificio íntegramente dedicado ao alugueiro turístico por apartamentos, que se adapta mellor ao perfil de certos usuarios, reduce a necesidade de contratación de persoal e a prestación de servizos e que, en moitos casos, necesita investimentos moito menores para a súa implantación.
Non hai risco na Cidade Histórica
O edil lembrou que este risco non existe no ámbito do Plan especial de protección e rehabilitación da Cidade Histórica, que xa prohibe novos usos de hospedaxe. Non obstante, si existe fóra dese ámbito e sobre todo nas zonas máis próximas á cidade histórica.
“Neste escenario, consideramos oportuno ir máis alá coa regulación do uso turístico do parque residencial revisando os requisitos de implantación do uso de hospedaxe en edificio exclusivo, con especial atención aos edificios residenciais, cun obxectivo principal que guía moitas outras actuacións deste goberno: garantir o dereito á vivenda”, remarcou.
Suspensión por un máximo dun ano
Por iso, o goberno local someterá ao Pleno deste mes a adopción dun acordo de suspensión cautelar de licenzas para implantar novos usos de hospedaxe en edificio exclusivo en inmobles de uso residencial, en certas zonas da cidade e durante o prazo máximo dun ano, mentres se estuda esa reforma da normativa.
“Trátase dunha suspensión temporal mentres se estuda a forma de perfeccionar a normativa urbanística para evitar a transformación de edificios residenciais en apartamentos turísticos, unha transformación que non se está a producir a gran escala pero que chegaría a producirse e que debemos evitar”, defendeu Lestegás.