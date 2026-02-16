Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

La niebla obliga a desviar a Santiago dos vuelos con destino Vigo procedentes de Madrid

Las limitaciones de visibilidad en el aeropuerto de Peinador impidieron el aterrizaje de dos operaciones de Air Nostrum y Air Europa

Agencias
16/02/2026 17:22
Las incidencias obligaron a reorganizar las rotaciones con Madrid y alteraron la operativa prevista en el aeropuerto vigués durante la mañana
Dos vuelos procedentes de Madrid, con destino al aeropuerto vigués de Peinador, han tenido que ser desviados este lunes por la mañana a la terminal de Santiago, ya que los problemas de visibilidad ha impedido los aterrizajes, según ha confirmado Aena.

Así, el vuelo procedente de Madrid operado por Air Nostrum y con llegada prevista a las 9.45 horas ha sido desviado al aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro. El vuelo asociado, de regreso con destino a Madrid, se ha hecho desde Santiago.

Igualmente, el vuelo de Air Europa también procedente de Madrid, con salida a las 10.30 horas de la capital acabó siendo desviado a Lavacolla. En ambos casos los problemas de visibilidad por la niebla impidieron los aterrizajes.

