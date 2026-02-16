El origen del Entroido compostelano: así nacieron el Meco y los Xenerais da Ulla

Uno de los primeros Entroidos documentados en Boqueixón, en 1948 Xenerais da Ulla

Este martes se celebra el gran desfile del Entroido compostelano. Si bien Santiago no es la ciudad más conocida por su fiesta de Carnaval, esta es una de las citas más esperadas por sus vecinos, destacando asimismo su capacidad para congregar a miles de personas procedentes de todos los municipios de la comarca y alrededores.

No obstante, a pesar de su popularidad e impacto, muy pocos conocen cuál es la historia detrás de este importante evento en la tierra del Apóstol.

Origen del Entroido

El Entroido tiene raíces profundamente ligadas a antiguas festividades paganas que celebraban el fin del invierno y la llegada de la primavera. Estas fiestas, caracterizadas por la inversión de roles, el uso de máscaras y la burla de las normas establecidas, fueron adoptadas y transformadas por el cristianismo para dar paso a la Cuaresma, un periodo de penitencia y abstinencia.

El término "Entroido" proviene del latín introitus, que significa "entrada", en referencia a la entrada en la Cuaresma. Desde la Edad Media, el Carnaval compostelano adquirió gran notoriedad, con celebraciones en las que los ciudadanos se disfrazaban, realizaban sátiras de las autoridades y disfrutaban de banquetes copiosos antes del ayuno cuaresmal.

A lo largo de los siglos, el Entroido fue evolucionando, resistiendo prohibiciones impuestas por diversas autoridades. Sin embargo, con la llegada de la democracia, la festividad recobró su esplendor y volvió a ocupar un lugar destacado en el calendario festivo de Santiago.

La historia detrás del Meco

Uno de los elementos más característicos del Entroido compostelano es el Meco, personaje central de la festividad, cuya quema simboliza el fin de la fiesta y la purificación colectiva antes del tiempo de penitencia.

Su origen se remonta a la literatura popular gallega, donde se lo describe como un personaje ruín, tradicionalmente identificado con un cura o seminarista que abusaba de su poder sobre las mujeres. La leyenda cuenta que las víctimas de sus fechorías, hartas de sus abusos, tomaron justicia por su mano y lo ahorcaron en una higuera.

Ilustración tradicional del Meco Archivo

Cuando las autoridades abrieron un sumario para esclarecer el ajusticiamiento y preguntaron: "¿Quién mató al Meco?", todos los presentes respondieron al unísono: "¡Lo matamos todos!". Con el paso del tiempo, esta figura adquirió una connotación simbólica de expiación de culpas colectivas y ha sido adoptada en distintas localidades de Galicia como elemento central del carnaval.

En la actualidad, la quema del Meco en Santiago de Compostela se realiza en la plaza Roxa, en un acto cargado de ironía y crítica social.

Plaza Roja de Santiago (archivo) Cedida

Cada año, la figura del Meco es diseñada para representar algún personaje o tema de actualidad que haya generado controversia o debate público. Este rito de despedida al Entroido es una de las manifestaciones más esperadas, en la que la ciudad se despide del desenfreno y la sátira para dar paso al recogimiento cuaresmal.

Así será el Entroido en Santiago | Desfile y programación Más información

El Entroido da Ulla: Seña de intendidad

Una de las expresiones más singulares del Entroido compostelano es la participación de los "Xenerais da Ulla", que se desarrolla en varias parroquias de Santiago y municipios cercanos.

Su origen se remonta a la primera mitad del siglo XIX y está vinculado a los conflictos bélicos que tuvieron lugar en la comarca, como la invasión napoleónica y las guerras carlistas.

Uno de los primeros Entroidos documentados, en Vedra Archivo

La primera documentación oficial que se tiene sobre el Entroido de los Xenerais da Ulla corresponde a la década del 1870. Alfredo Vicenti, ilustre político santiagués, publica a partir de abril de 1875 en el periódico El Heraldo Gallego una serie de artículos titulados "En las orillas del Ulla". Uno de esos artículos se titula "La máscara" y en él narra la formación de una comparsa de Entroido en la parroquia de Oca, en el municipio de A Estrada.

Alfredo Vicenti Archivo

Posteriormente, fueron muchos los autores que escribieron artículos o pequeñas notas para difundir esta tradición carnavalesca, entre otros, Bouza Brey, Manuel García Barros, Neira Vilas, González Reboredo, Mariño Ferro y Arca Caldas.

Los protagonistas de esta celebración son los Xenerais y Correos, figuras ataviadas con lujosos trajes de inspiración militar y montadas a caballo. Acompañados por comparsas y parrandas, recorren las aldeas realizando los "atranques", enfrentamientos dialécticos en los que se satirizan temas de actualidad, política y sociedad.

Entroido celebrado en Padrón Archivo

En concreto, esta tradición está vinculada a los ayuntamientos de Boqueixón (parroquias de Lestedo y Sergude), A Estrada (Cora, Couso, Paradela, Santa Cristina de Vea y Santeles), Santiago de Compostela (Aríns, Marrozos, O Eixo), Silleda (A Bandeira, Dornelas, Lamela), Teo (Bamonde, Cacheiras, Lucí, Oza, Rarís, Recesende, Reis, Vilariño, Teo), Touro (Bama, Fao, San Xoán de Touro), Vedra (Illobre, San Xián de Sales, Trobe, Vedra y Vilanova) y Vila de Cruces (Merza, Piloño, Salgueiros).

Esta manifestación del Entroido fue declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia en 2013 debido a su alto valor cultural y su exclusividad dentro del panorama carnavalesco.

Gastronomía del Entroido

La comida desempeña un papel esencial en el Entroido compostelano. En estas fechas, los platos más tradicionales incluyen el cocido gallego, elaborado con lacón, chorizos, cacheira, grelos y patatas. También son típicas las orejas, crujientes postres con forma similar a una oreja de cerdo, y las filloas, tanto en su versión dulce como salada.

Estas últimas son especialmente típicas en la parroquia de Lestedo (Boqueixón), donde cada año (ya llevan más de 40 ediciones) celebran la Festa da Filloa. Desde 2024 esta es, además, considerada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Una celebración viva a pesar del paso del tiempo

A pesar del paso del tiempo, el Entroido sigue siendo una celebración fundamental e íntimamente vinculada a la identidad de Santiago de Compostela. Con una mezcla de historia, gastronomía y humor, esta fiesta mantiene su esencia, reafirmándose año tras año como una de las más esperadas por los compostelanos y visitantes que se suman a la diversión.

Hoy, con el tradicional desfile que recorrerá las principales calles de la ciudad, se presenta una de las mejores oportunidades para festejar uno de los pocos eventos que, a pesar del paso del tiempo, mantiene su propósito original: despedir el invierno, satirizar sobre los principales problemas de la sociedad y divertirse reivindicando la tradición local.