El Gobierno local ve “intencionalidad política” en la multa de la Xunta por los vertidos al Sar

La portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao, critica el contenido del expediente y la oportunidad temporal de la sanción por los vertidos al río Sar

La portavoz del Gobierno local de Santiago, Míriam Louzao, ha afirmado que "es muy complicado no ver intencionalidad política" en la multa de la Xunta a Raxoi por un importe de 300.000 euros a raíz de un expediente abierto tras el vertido de aguas residuales al río Sar.

Tras ser preguntada en rueda de prensa al respecto, Louzao ha asegurado que "los medios de comunicación saben que se lleva muchísimos años hablando de este problema". "Es un problema real y por eso se hace una nueva depuradora. El Partido Popular es plenamente consciente de ello", ha explicado.

En este sentido, ha denunciado que "justo en el momento" en que el que se está "poniendo solución" ha llegado esta sanción. "La verdad es que es un poco raro y es complicado no ver una intencionalidad política", ha remarcado.

También, en relación a las declaraciones de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, quien explicó que la Xunta actuó "tras unas denuncias ajenas a Augas de Galicia" realizando los controles "necesarios", Louzao ha afirmado que el texto de la sanción "empieza diciendo que se inicia con una demanda de Augas de Galicia".

Con todo, ha reiterado que no les parece una situación "muy lógica".