El BNG ve dureza selectiva en la sanción de Augas de Galicia a Santiago por los vertidos en el Sar

La sanción, tramitada por el organismo dependiente de la Xunta, está vinculada a un control de vertidos Concello de Ames

El BNG vincula la "dureza" con la que ha actuado Augas de Galicia por los vertidos en el río Sar a que el Ayuntamiento de Santiago no está gobernado por el PP.

Aún sin conocer al "detalle" del expediente, el diputado del Bloque Luís Bará ha indicado que "llama la atención", toda vez que hay "cantidad de vertidos contaminantes" en la comunidad y con la capital gallega se ha actuado "con dureza".

Augas de Galicia impone la multa máxima al Concello de Santiago por vertidos en el Sar Más información

En concreto, Augas de Galicia ha resuelto imponerle una sanción al Ayuntamiento de Santiago por un importe de 300.000 euros a raíz de un expediente abierto sobre una medición en el agua del río Sar, que derivó en una denuncia del mismo organismo, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

La alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín, vio "extraña" esta decisión, relacionada con la vieja depuradora, y aprecia "interés por sancionar" al ente municipal.