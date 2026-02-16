Mi cuenta

Santiago de Compostela

Anabel Lee inaugura en Santiago los Directos Vibra Mahou 2026

La banda actuará este viernes 20 de febrero en la Sala Sónar dentro del ciclo promovido por la plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas

Eladio Lois
Eladio Lois
16/02/2026 11:59
Anabel Lee actuará este viernes 20 de febrero en la Sala Sónar de Santiago.
Anabel Lee actuará este viernes 20 de febrero en la Sala Sónar de Santiago.
Santiago de Compostela será el punto de partida en Galicia de los Directos Vibra Mahou 2026. La banda de indie punk Anabel Lee abrirá este viernes 20 de febrero el ciclo con un concierto en la Sala Sónar.

La actuación forma parte de la iniciativa impulsada por Vibra Mahou, la plataforma musical de Mahou Cinco Estrellas, que apuesta por el circuito habitual de salas y por el impulso de experiencias en torno al directo, consolidando su presencia en la agenda cultural compostelana. 

Un directo como carta de presentación

El grupo, integrado por Víctor Mejías, Albert Perdices (Perdi), Jordi Orellana y Vio, llega a la ciudad con un espectáculo que combina una cuidada estética con la energía de su desgarrador directo, convertido en su principal seña de identidad.

Su último lanzamiento, Harto de paredes, marca una evolución hacia un sonido más luminoso, con sintetizadores y melodías pegadizas, aunque sin abandonar su esencia. En 2025 presentaron también Si Antes Te Hubiera Conocido, una versión en clave emo-punk del éxito de Karol G, y han anunciado la publicación de su tercer álbum a lo largo de 2026. 

Entradas ya disponibles

La cita compostelana inaugura la programación gallega del ciclo, que continuará en las próximas semanas en otras ciudades. Las entradas para el concierto de Santiago ya están a la venta a través de la agenda oficial de Vibra Mahou.

