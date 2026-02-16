Alana leva á Primavera Cultural da USC a fusión de tradición galega e electrónica
O trío actuará o 19 de febreiro na Igrexa da Universidade cun concerto de balde no marco da programación cultural da Universidade de Santiago
O trío Alana, formado por Antía Vázquez (voz e pandeireta), Eloy Vidal (teclado, guitarra e voz) e Pablo Castro (percusións e gaita) nun proxecto musical que mestura a música tradicional con ritmos de base electrónica e pop, actuará na Primavera Cultural da USC o vindeiro 19 de febreiro. O concerto, que terá lugar na Igrexa da Universidade, comezará ás 21.00 horas.
A proposta da banda parte das recollidas, un traballo feito coa colaboración de moitas mulleres e homes que desinteresadamente contribúen a preservar a riqueza da música e da tradición. En 2023, foron os gañadores do Premios Xuventude Crea na categoría de música.
O acceso ao concerto é de balde, previa recollida de entrada (só unha por persoa) desde as 20.40 horas na Igrexa da Universidade, o mesmo día do concerto. A apertura de portas producirase tamén ás 20.40 horas.