A I+G+i, a ciencia e innovación feita en Galicia, consolida á Comunidade como referente neste eido
O recoñecemento do talento investigador, os centros de excelencia e as grandes infraestruturas explican o crecemento do sistema galego de I+D+i
A investigación, o desenvolvemento e a innovación (I+D+i) viven en Galicia un dos seus momentos máis sólidos e ambiciosos. Nos últimos meses, a Comunidade encadeou unha sucesión de fitos científicos, investimentos sen precedentes, recoñecementos internacionais e avances estruturais que a sitúan entre as rexións máis dinámicas de Europa neste ámbito. Trátase, pois, dun progreso sostido que consolida a marca da ciencia e innovación feitas en Galicia como panca de desenvolvemento económico, social e territorial.
Este avance non é froito dunha acción illada, senón do fortalecemento continuado do ecosistema galego de I+D+i, apoiado no talento investigador, nos centros de excelencia universitarios, en infraestruturas científicas estratéxicas e nunha aposta pública clara e planificada por parte da Xunta de Galicia.
O talento investigador, no centro do sistema
Un dos piares fundamentais deste crecemento é a retención e captación de talento científico. Galicia reforzou nos últimos anos os seus programas de apoio ao persoal investigador e prepara un novo salto cualitativo coa Fundación Galtia, unha fundación pública chamada a atraer a investigadores de máximo prestixio internacional.
O obxectivo é incorporar 30 científicos de referencia mundial ata o ano 2030, cunha primeira convocatoria prevista para o primeiro semestre de 2026. A fundación contará cun orzamento inicial superior aos 35 millóns de euros para os seus primeiros cinco anos de funcionamento e prevese que xere un retorno económico de 117 millóns, multiplicando por 3,3 a achega pública inicial.
Este esforzo pola atracción de talento complétase con programas xa consolidados como Oportunius, que durante máis dunha década vén facilitando que persoal investigador excelente, especialmente beneficiario de axudas do Consello Europeo de Investigación (ERC), desenvolva a súa carreira en Galicia.
Os resultados son visibles tamén no recoñecemento ao persoal investigador galego. Entre os máis recentes destaca o Premio Rei Jaime I concedido ao científico José Luis Mascareñas, investigador do Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares da Universidade de Santiago de Compostela (CIQUS), polo seu traballo pioneiro no uso de metais para activar reaccións químicas nas células, abrindo novas vías para o desenvolvemento de fármacos.
A este galardón súmase a concesión dos Premios Nacionais de Investigación para Mozos 2024 a tres científicas galegas: Cristina Blanco, da Universidade da Coruña (UDC), co Premio María Moliner na área de humanidades; Verónica Bolón, do Centro de Investigación en TIC da Universidade da Coruña (CITIC), co Premio María Andresa Casamayor en matemáticas e tecnoloxías da información e comunicación e Beatriz Pelaz, do Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes da Universidade de Santiago de Compostela (CITIUS), co Premio Felisa Martín Bravo en ciencias físicas, dos materiais e da terra.
Este nivel de excelencia foi recoñecido así mesmo pola revista Nature, que sitúa a Galicia como potencia emerxente en investigación, destacando a sinerxía entre o ecosistema científico galego e as políticas públicas de apoio á ciencia.
Centros de excelencia e retorno económico
Outro dos grandes piares da I+D+i galega é a Rede de Centros de Investigación do Sistema Universitario Galego (CIGUS), impulsada pola Xunta e integrada polos dez centros de investigación universitarios máis excelentes das tres universidades públicas galegas. Esta rede aglutina arredor de 1.600 investigadores e converteuse nun dos principais motores de captación de fondos competitivos.
Nos últimos catro anos, os centros CIGUS lograron captar máis de 180 millóns de euros en proxectos competitivos, fronte a un investimento público autonómico acumulado de case 68 millóns, o que supón un retorno económico de tres euros por cada euro investido.
Entre os fitos máis recentes da rede destaca a captación dun proxecto europeo de 11 millóns de euros, que permitirá contratar 40 investigadores posdoutorais, grazas á obtención por primeira vez en Galicia de fondos do programa Marie Skłodowska-Curie Cofound, complementados con 5,4 millóns de euros autonómicos.
No ámbito dos recoñecementos, dous centros con sede en Santiago acadaron a distinción María de Maeztu: o Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) e o Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CIMUS), este último convertido así no segundo centro galego en lograr este selo de excelencia estatal.
A cuántica, con influencia en toda Europa
As tecnoloxías profundas, e moi especialmente a computación cuántica, son un dos ámbitos nos que Galicia acadou unha proxección máis destacada a nivel estatal e europeo. O Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) é a peza clave deste liderado.
A aposta que fai Goberno galego por el reflíctese na ampliación das súas instalacións. O novo edificio do CESGA, xa en construción e cun investimento total de 56 millóns de euros, tras captar 47,4 millóns do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, no marco do Perte Chip. Galicia foi a comunidade que obtivo a maior achega de fondos dentro da Rede Española de Supercomputación, captando o 75 % do total repartido en España.
A isto súmase a autorización para adquirir o supercomputador Finisterrae IV, que aloxarán as novas instalacións do Centro. Este permitirá cubrir necesidades avanzadas en intelixencia artificial, incorporar un novo sistema de almacenamento e sumar un novo computador cuántico. Ademais, hai tan só un mes, a Xunta adxudicou a Telefónica a adquisición dun supercomputador cuántico de 54 cúbits, cun investimento superior aos 9 millóns de euros, que tamén se instalará no novo edificio do CESGA.
Galicia foi pioneira coa posta en marcha do QMIO, o primeiro computador cuántico operativo e dispoñible para usuarios en España, que cumpriu un ano de funcionamento en maio de 2025. Porén, sen dúbida un dos fitos de maior relevancia foi a entrada en funcionamento da liña de comunicación cuántica máis longa de España.
Esta comunica Santiago e Vigo ao longo de 120 quilómetros, sendo tamén unha das máis extensas de Europa. Esta infraestrutura permite reforzar a ciberseguridade en ámbitos críticos como comunicacións gobernamentais, control do tráfico aéreo, transaccións bancarias ou datos sanitarios.
Na mesma liña, o logro máis recente da Comunidade é a participación no primeiro Centro Europeo de Excelencia Cuántica concedido pola Comisión Europea, liderado en Galicia polo CESGA e as universidades de Santiago e da Coruña, xunto con once socios de cinco países da UE.
Intelixencia artificial e saúde: a fábrica 1HealthAI
Un dos campos máis en auxe do panorama científico internacional é a intelixencia artificial (IA) aplicada á saúde. Galicia tamén é referente neste ámbito grazas á concesión dunha das fábricas europeas de IA.
Concretamente, trátase un proxecto estratéxico denominado 1HealthAI, cun orzamento total de 82 millóns de euros. A nosa Comunidade é unha das seis novas sedes europeas e unha das dúas en España, xunto co Barcelona Supercomputing Center.
A fábrica estará centrada no ámbito da saúde humana, ambiental e animal e contará cun novo supercomputador específico para intelixencia artificial e unha plataforma de supercomputación avanzada optimizada para IA experimental. Con ela, prestaranse servizos de apoio integral gratuítos a empresas e centros de investigación.
Para facer realidade este proxecto, Galicia logrou captar 65 millóns de euros para o seu sistema de I+D+i (41 millóns de fondos europeos e 24 estatais), que completará con 17 millóns de fondos propios.
Investimento récord e políticas públicas estruturais
Todo este avance susténtase nunha aposta orzamentaria histórica. O investimento en I+D en Galicia acadou en 2024 a cifra récord de 1.058 millóns de euros, cun crecemento próximo ao 10%, fronte ao 7% da media estatal. Segundo datos do INE, Galicia incrementou o gasto en I+D en 95 millóns de euros nun só ano.
En paralelo, Galicia escalou nove posicións no Regional Innovation Scoreboard 2025 da Comisión Europea, situándose entre as 25 rexións máis innovadoras de Europa e sendo a segunda comunidade autónoma de España que máis medra neste ranking.
Así mesmo, a nosa Comunidade destaca tamén como líder estatal na Compra Pública de Innovación, ao captar o 40% dos proxectos concedidos en toda España na última convocatoria, cun financiamento extraordinario superior aos 42 millóns de euros.
Un impulso posible grazas a un plan de 1.310 millóns de euros
Todo impulso articúlase a través do Plan galego de investigación e innovación 2025-2027, dotado con 1.310 millóns de euros, un 20% máis que o plan anterior. O documento establece como prioridades o talento, a transferencia de coñecemento, a especialización en ámbitos como a biotecnoloxía, a intelixencia artificial, a cuántica ou as tecnoloxías limpas, así como a extensión da innovación a servizos locais próximos á cidadanía. A este marco sumarase a futura Lei de ciencia e innovación, prevista para 2027, e a creación do Consello asesor en investigación e innovación de Galicia, formado por doce expertos de recoñecido prestixio.
En conxunto, todos estes datos confirman que Galicia vive un momento histórico para a súa ciencia e innovación, cun ecosistema cada vez máis competitivo, internacionalizado e conectado co territorio. A I+G+i consolídase así como un dos piares fundamentais do seu presente e, sobre todo, do seu futuro.