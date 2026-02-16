Mi cuenta

Santiago de Compostela

A Casa das Máquinas acolle este luns a festa familiar de Entroido da Rede de Centros Socioculturais

Reunirá obradoiros, maxia, xogos tradicionais, monicreques e degustación de filloas desde as 16.00 horas, nunha xornada gratuíta para todos os públicos

Redacción
16/02/2026 06:25
Entroido 2025 en Santiago de Compostela (7)
A Casa das Máquinas, no barrio de Galeras, será o escenario da festa familiar de Entroido organizada polo Concello de Santiago
A festa familiar de Entroido organizada pola Rede de Centros Socioculturais do Concello de Santiago celebrarase este luns 16 de febreiro na Casa das Máquinas, en Galeras, a partir das 16.00 horas con obradoiros, maxia, xogos tradicionais, espectáculo de monicreques e degustación de filloas.

Todas as actividades son de balde e para participar nos obradoiros é necesario ter cumpridos os sete anos e inscribirse in situ ata cubrir as prazas limitadas. A festa dará comezo ás 16.00 horas co obradoiro de Maruxas e Coralias, no que os participantes están convidados a levar a súa roupa para disfrazarse e participar nun desfile das Marías.

Ás 16.30 horas chegará o Mago Marco co seu espectáculo de maxia para todas as idades e ás 17.00 horas será o momento dos xogos tradicionais para rapazada e xente adulta. Ás 17.30 horas haberá outro obradoiro, neste caso coa proposta ‘Entroido sensorial: O espertar da natureza’, que fusiona etnografía galega e educación ambiental a través dunha experiencia práctica e sensible.

Espectáculo de monicreques e DJ

Ás 18.00 horas o público familiar está chamado a gozar do espectáculo de monicreques ‘Pekeno kabaret de todos’. Unha hora máis tarde comezará o obradoiro de baile e música e canto tradicional.

Xa ás 20.00 horas chegará o DJ Iván Mata ao tempo que comezará a degustación de filloas da pedra e caldo de Entroido. Ás 20.30 horas actuará o Obradoiro de Cultura Tradicional Ultreia e ás 21.00 horas, de novo DJ Iván Mata estará a cargo dunha festa que se prolongará ata as dez da noite.

