El Museo Gaiás acogerá una muestra que recorre 125 años de arte gallega mediante un montaje sensorial

El Museo Gaiás de la Cidade da Cultura de Santiago acogerá a finales de febrero la exposición 'As estacións do ano na arte galega dos séculos XX e XXI', concebida como experiencia sensorial e inmersiva.

Tal y como ha avanzado la Xunta en una nota de prensa, "jugando con la colocación de las obras en el espacio, así como la temperatura, los colores, los sonidos y las texturas", se construye un itinerario "singular" por la historia del arte gallego.

Así, el recorrido va desde el Movimiento Regionalista de principios de principios del siglo pasado hasta las generaciones más recientes que están ganando reconocimiento a nivel estatal e internacional.

De esta forma, se expondrán más de 80 obras de 63 artistas, procedentes de las colecciones de arte públicas y privadas "más importantes de Galicia". Entre ellas, destaca la colaboración de las Colecciones de Arte de Afundación y de Abanca.

También se exhiben obras de las fundaciones María José Jove, Luis Seoane y Eugenio Granell, así como del Centro Galego de Arte Contemporánea, el Museo de Belas Artes da Coruña, el Museo de Pontevedra y el Museo Provincial Lugo, o las galerías Nordés y Trinta.

La selección reúne a figuras "históricas" como Castelao, Eugenio Granell, Laxeiro, María Antonia Dans o Luis Seoane y creadores contemporáneos como Manuel Vilariño, Francisco Leiro, Antón Lamazares, Manolo Paz, Berta Cáccamo o Menchu Lamas.

A ellos se suman voces de creación actual, como los artistas plásticos Mar Vicente y Rosendo Cid; cineastas y creadores visuales como Lois Patiño y las hermanas Noa y Lara Castro de Lema; artistas sonoros como Berio Molina, y una nueva generación de escultores representada por Mar Ramón Soriano y Pablo Barreiro.