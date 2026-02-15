Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El Museo Gaiás acogerá una muestra que recorre 125 años de arte gallega mediante un montaje sensorial

Se expondrán más de 80 obras de 63 artistas

Ep
15/02/2026 12:07
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Museo Gaiás de la Cidade da Cultura de Santiago acogerá a finales de febrero la exposición 'As estacións do ano na arte galega dos séculos XX e XXI', concebida como experiencia sensorial e inmersiva.

Tal y como ha avanzado la Xunta en una nota de prensa, "jugando con la colocación de las obras en el espacio, así como la temperatura, los colores, los sonidos y las texturas", se construye un itinerario "singular" por la historia del arte gallego.

Así, el recorrido va desde el Movimiento Regionalista de principios de principios del siglo pasado hasta las generaciones más recientes que están ganando reconocimiento a nivel estatal e internacional.

De esta forma, se expondrán más de 80 obras de 63 artistas, procedentes de las colecciones de arte públicas y privadas "más importantes de Galicia". Entre ellas, destaca la colaboración de las Colecciones de Arte de Afundación y de Abanca.

También se exhiben obras de las fundaciones María José Jove, Luis Seoane y Eugenio Granell, así como del Centro Galego de Arte Contemporánea, el Museo de Belas Artes da Coruña, el Museo de Pontevedra y el Museo Provincial Lugo, o las galerías Nordés y Trinta.

La selección reúne a figuras "históricas" como Castelao, Eugenio Granell, Laxeiro, María Antonia Dans o Luis Seoane y creadores contemporáneos como Manuel Vilariño, Francisco Leiro, Antón Lamazares, Manolo Paz, Berta Cáccamo o Menchu Lamas.

A ellos se suman voces de creación actual, como los artistas plásticos Mar Vicente y Rosendo Cid; cineastas y creadores visuales como Lois Patiño y las hermanas Noa y Lara Castro de Lema; artistas sonoros como Berio Molina, y una nueva generación de escultores representada por Mar Ramón Soriano y Pablo Barreiro.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

As avanzadas instalacións tecnolóxicas coas que conta a Comunidade permiten desenvolver estudos punteiros en áreas estratéxicas

A I+G+i, a ciencia e innovación feita en Galicia, consolida á Comunidade como referente neste eido
Redacción
A nova Rede de Rosalía convida á veciñanza a compartir contidos coa etiqueta #RosalíaDeAmes para ampliar a presenza social da autora e promover o uso do galego

Ames activa febreiro con Rosalía: versos, rutas e participación nas redes
Redacción
El ideal gallego

Ames inicia o Entroido en Bertamiráns e suspende o desfile do Milladoiro pola choiva
Redacción
El Ayuntamiento anuncia alegaciones a la resolución de Augas de Galicia mientras avanzan las obras de la nueva depuradora

Augas de Galicia impone la multa máxima al Concello de Santiago por vertidos en el Sar
Agencias