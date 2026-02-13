Mi cuenta

Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

La USC fomenta el uso de la balneoterapia como herramienta entre los futuros médicos gallegos

El curso se celebra en el edificio Roberto Novoa Santos y abordará aplicaciones terapéuticas en trastornos respiratorios, reumáticos, dermatológicos y vasculares

Eladio Lois
Eladio Lois
13/02/2026 06:56
Alumnos de Medicina durante una sesión del Curso de iniciación a la balneoterapia en el edificio Roberto Novoa Santos
Alumnos de Medicina durante una sesión del Curso de iniciación a la balneoterapia en el edificio Roberto Novoa Santos
Cedida
La Cátedra de Hidrología Médica USC-Balnearios de Galicia ha iniciado esta semana una nueva edición del Curso de iniciación a la balneoterapia dirigido al alumnado de los últimos cursos del Grado en Medicina de la Universidade de Santiago de Compostela. La formación se celebra en el edificio docente Roberto Novoa Santos y forma parte de una línea de trabajo que la entidad desarrolla desde hace dieciséis años para acercar a los futuros facultativos gallegos el valor terapéutico de la cura termal.

Financiada por la Axencia de Turismo de Galicia, la Cátedra difunde entre la sociedad el papel actual de las aguas mineromedicinales en la prevención y tratamiento de diversas patologías, especialmente las de carácter crónico. Durante el curso, los estudiantes conocerán, de la mano de directores médicos de balnearios gallegos, las principales indicaciones terapéuticas y las técnicas termales que se aplican en la actualidad.

El director de la Cátedra, el doctor Juan Gestal Otero, explica que el programa permitirá profundizar en la eficacia de la balneoterapia en el tratamiento de problemas respiratorios, trastornos ansiosos y depresivos, fibromialgia, enfermedades cutáneas, patologías reumáticas y vasculares crónicas, así como en su aplicación en personas mayores.

Además de las sesiones teóricas, los participantes asistirán en marzo y abril a jornadas en distintos centros termales de la comunidad, entre ellos los balnearios de Augas Santas, Laias, Guitiriz, Compostela, Mondariz y las Termas Romanas de Lugo. Estas visitas tendrán carácter teórico-práctico y abordarán aplicaciones en patologías como la psoriasis, enfermedades reumáticas, recuperación funcional, envejecimiento saludable y bienestar. Hacia la integración en el sistema sanitario

La Cátedra continúa también con la distribución del Vademécum de las aguas mineromedicinales de Galicia entre los médicos internos residentes que inician su formación en especialidades como reumatología, traumatología, neumología, dermatología, rehabilitación, pediatría y medicina familiar y comunitaria, con el objetivo de que conozcan el valor terapéutico de los distintos tipos de aguas existentes en la comunidad.

En paralelo, se trabaja en una hoja de ruta para lograr la inclusión de la cura termal en el Sistema Nacional de Salud, así como en la unificación de protocolos terapéuticos en los centros termales gallegos de cara a la implantación de la historia clínica electrónica.

Entre las actividades previstas para este año figura la participación en Termatalia, la Feria Internacional del Turismo Termal, Salud y Bienestar, además de la continuidad del ciclo “A saúde é o que importa” en Santiago y Ourense y la colaboración con el IV Ciclo de la Universidade de Santiago mediante un seminario centrado en las principales indicaciones actuales de la balneoterapia.

