San Valentín en modo avión: cuando el amor compite con el móvil

Crear espacios libres de móviles en casa y limitar su uso en momentos compartidos, como las comidas o antes de dormir, puede ayudar a reforzar la comunicación Mircea Iancu

Estamos a las puertas de San Valentín, el Día de los Enamorados, o la acepción que más se adapte al estilo de vida de cada uno. Cada 14 de febrero se inicia un ritual alrededor del mundo en el que parejas o amigos se juntan para celebrar el amor regalándose flores o pasando tiempo de calidad juntos.

A pesar de que todo está, literalmente, teñido de color de rosa durante un par de días, también es un buen momento para recordar aquellos elementos que pueden llegar a ser un bache en nuestras relaciones, y uno de ellos nos acompaña a todas partes: el móvil.

Según Julio García Gómez, experto en relación familiar y social de la Fundación Casaverde: “Entre los puntos débiles que originan conflicto en las personas que viven en común, supuestamente enamorados, está prestar más atención a las pantallas, especialmente al móvil, que a la persona con la que convivimos”.

Es por este motivo que el experto recomienda crear “espacios libres de móviles” tanto dentro como fuera de casa. Aquellos espacios más privados, como es el caso del dormitorio, pueden formar parte de una red de lugares en los que el uso de este dispositivo no se puede llevar a cabo. En otros lugares, como las zonas comunes, el uso de este puede pasar a estar limitado a horas determinadas y nunca durante los desayunos, comidas y cenas.

"Estudiar al detalle"

Julio García Gómez asegura que “es necesario estudiar en detalle las posibles causas de ruptura en la relación de pareja, la falta de comunicación y el abuso del uso de las pantallas y el móvil”. Y es que la comunicación es un parte indispensable para mantener cualquier tipo de relación, por lo que hay que practicarla y detectar aquello que la dificulta.

Para ello, el experto recomienda practicar el diálogo interpersonal; abrir un debate semanal sobre temas de futuro de la pareja, en el que los miembros de la relación son sometidos a una entrevista que pueden grabar para visionar después; y practicar el lenguaje verbal para ejercicios de relación, exponiendo al otro sus deseos.

También hay una serie de puntos que se deben evitar, como el abuso de redes sociales y chats; prestar atención prioritaria al móvil en detrimento de la pareja; y subir a redes momentos o escenas cotidianas cuya exposición pueda molestar a la otra persona.

No existe una fórmula ni hechizo para encontrar el amor o tener una relación perfecta, pero sí que hay pequeñas acciones que pueden cambiarlo todo cuando nos estamos relacionando con los demás. Prestar atención de verdad, apagar el móvil en los momentos importantes y comunicarnos de manera consciente puede marcar la diferencia entre distanciarse o acercarse.