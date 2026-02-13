La Rosaleda atendió en 2025 a más de 1.000 pacientes vinculados al Camino de Santiago

Fachada del Hospital HM Rosaleda Archivo

El Servicio International HM Hospitales atendió a lo largo de 2025 en Santiago de Compostela a un total de 1.105 pacientes extranjeros, procedentes de 79 países diferentes, la mayor parte de ellos vinculados al Camino de Santiago.

El mayor volumen de pacientes procede de Estados Unidos, Argentina, México, Colombia y Brasil, seguidos de Alemania, Australia e Irán. La mayoría son peregrinos que llegan a la capital gallega tras completar la ruta jacobea y requieren atención sanitaria una vez finalizado el recorrido.

Según explica la responsable de International HM Hospitales en Galicia, Anabel Costa, “para nosotros, la atención que damos tiene que ser muy humana y cercana, porque ya es difícil enfrentarse a un problema de salud cuando estás en tu casa, cuánto más si estás lejos, no conoces el idioma ni cómo funcionan las cosas allí. Por eso, nosotras visitamos a los pacientes cada poco tiempo para ver qué necesitan, además de acompañarlos hasta el quirófano si están asustados o se sienten solos”.

La responsable añade que la labor del equipo va más allá del ámbito clínico: “Desde facilitarles la adquisición de ropa o una entrada para el fútbol para el acompañante, hasta la organización de su repatriación o la traducción de sus informes médicos para que se los puedan entregar a su doctor cuando vuelvan a casa”.

Acuerdos con operadores del Camino

El equipo mantiene contacto habitual con operadores turísticos, hoteles, la universidad y farmacias que derivan a los pacientes extranjeros al hospital compostelano. “Por ejemplo, para un guía turístico, tener un viajero enfermo en el grupo es un problema. Aquí lo atendemos y, si es posible, tratamos de que pueda reincorporarse de nuevo al grupo a la mayor brevedad, aunque no siempre es posible”, explica Costa.

Con el objetivo de dar a conocer el servicio, en 2025 participó en la convención FairWay, donde estableció contacto y acuerdos con más de una treintena de operadores y empresas relacionadas con el Camino de Santiago.

Entre las historias atendidas este año figura la de una peregrina estadounidense que realizó el Camino con las cenizas de su mejor amiga para esparcirlas en un punto del recorrido. Tras resbalar en el momento de hacerlo, tuvo que ser ingresada. “Nuestro trabajo consiste en atenderlos en todo lo que precisen durante su estancia, no solo a nivel de gestión hospitalaria y administrativa, sino que tratamos de hacerles el trance lo más agradable posible, ayudarlos en lo que esté en nuestra mano, escucharlos… Y, al final, lo mejor de nuestro trabajo son las cartas de agradecimiento que recibimos”, subraya la responsable del servicio.