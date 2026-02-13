Román Rodríguez celebra el Entroido con el alumnado del CEIP de Roxos en Santiago

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, durante su visita al CEIP de Roxos Xunta

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, visitó este viernes el CEIP de Roxos, en Santiago de Compostela, para compartir con el alumnado las actividades organizadas con motivo del Entroido.

Durante su estancia en el centro, el representante de la Xunta conoció de primera mano la programación impulsada por el colegio, centrada en fomentar la convivencia y la creatividad entre los escolares a través de distintas propuestas lúdicas.

Juegos inclusivos y desfile festivo

Román Rodríguez recorrió la zona de juegos inclusivos habilitada en el centro, un espacio diseñado para favorecer la integración del alumnado con necesidades específicas. La jornada incluyó también un desfile acompañado por una charanga formada por profesores y alumnos, que puso ritmo a la celebración.

El programa se completó con la degustación de dulces típicos de estas fechas, en un ambiente festivo en el que participaron tanto el alumnado como el profesorado del centro compostelano.