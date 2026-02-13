Lumedoloop y Nastasia Zürcher presentan 'Fíos de Cor', el último adelanto de su debut '(Re)existencia'

Lumedoloop (Møu, Jamas y Mil) Bastian Rodríguez

El trío compostelano Lumedoloop (Jamas, Møu y DJ Mil) ha publicado Fíos de Cor, el último adelanto de su álbum debut, (Re)existencia, que se estrenará el próximo 20 de febrero. El tema, creado junto a Nastasia Zürcher, ya está disponible en plataformas digitales.

La canción ocupa el centro emocional del disco y propone una reflexión sobre la convivencia con las sombras interiores. A través del hip hop, el grupo reinterpreta elementos del imaginario gallego —como el mal de ojo o los ritos ancestrales— como metáforas de la ansiedad, el miedo o la autodestrucción.

La producción combina rap melódico y downtempo, mientras la voz de Nastasia Zürcher articula el mensaje principal del tema: aceptar la oscuridad como parte del proceso de transformación.

El sencillo llega acompañado de un videoclip dirigido por Bastian Rodríguez, ambientado en una nave industrial convertida en rave, donde el caos colectivo simboliza las sombras interiores frente a la calma y la luz que representa la cantante.