Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La Policía Nacional habilita una carpa informativa tras el incendio en la comisaría de Santiago

La Oficina de Denuncias solo atenderá delitos graves y la expedición de DNI y pasaportes se limitará a urgencias hasta el lunes

Eladio Lois
Eladio Lois y Agencias
13/02/2026 12:55
Efectivos del parque de bomberos de Santiago trabajando en la zona
Efectivos del parque de bomberos de Santiago trabajando en la zona
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Policía Nacional instalará una carpa en el exterior de la comisaría de Santiago de Compostela que funcionará como punto de información a la ciudadanía tras el incendio registrado en sus instalaciones durante la mañana de este jueves.

En un comunicado, el cuerpo ha subrayado que el servicio de Atención al Ciudadano no se vio interrumpido, aunque será necesario modificar temporalmente la operativa tras el fuego. 

Atención limitada en denuncias y documentación

Durante estos días, la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano atenderá únicamente delitos graves contra las personas y no estará disponible para trámites de menor entidad.

Por su parte, la Oficina de expedición de DNI y pasaportes funcionará exclusivamente para casos de urgencia hasta el lunes. La atención se realizará en la furgoneta instalada en la avenida Rodrigo de Padrón, en el exterior de las dependencias policiales.

En cuanto al Negociado de Extranjeros, no tendrá acceso a los equipos informáticos previsiblemente hasta el miércoles 18 de febrero. En caso de necesidad urgente, los usuarios deberán acudir a la Oficina de Extranjería de la Comisaría Provincial de A Coruña, situada en la calle Médico Devesa Núñez, número 4.

“Cuando las condiciones técnicas lo permitan, se reanudarán las actividades operativas de los distintos grupos”, ha indicado la Policía Nacional.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

A nova Rede de Rosalía convida á veciñanza a compartir contidos coa etiqueta #RosalíaDeAmes para ampliar a presenza social da autora e promover o uso do galego

Ames activa febreiro con Rosalía: versos, rutas e participación nas redes
Redacción
El ideal gallego

Ames inicia o Entroido en Bertamiráns e suspende o desfile do Milladoiro pola choiva
Redacción
El Ayuntamiento anuncia alegaciones a la resolución de Augas de Galicia mientras avanzan las obras de la nueva depuradora

Augas de Galicia impone la multa máxima al Concello de Santiago por vertidos en el Sar
Agencias
Zona del antiguo cementerio de Bonaval donde se produjo el desprendimiento

Cae parte del muro del antiguo cementerio de Bonaval
Eladio González Lois