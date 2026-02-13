La Policía Nacional habilita una carpa informativa tras el incendio en la comisaría de Santiago

Efectivos del parque de bomberos de Santiago trabajando en la zona Cedida

La Policía Nacional instalará una carpa en el exterior de la comisaría de Santiago de Compostela que funcionará como punto de información a la ciudadanía tras el incendio registrado en sus instalaciones durante la mañana de este jueves.

En un comunicado, el cuerpo ha subrayado que el servicio de Atención al Ciudadano no se vio interrumpido, aunque será necesario modificar temporalmente la operativa tras el fuego.

Atención limitada en denuncias y documentación

Durante estos días, la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano atenderá únicamente delitos graves contra las personas y no estará disponible para trámites de menor entidad.

Por su parte, la Oficina de expedición de DNI y pasaportes funcionará exclusivamente para casos de urgencia hasta el lunes. La atención se realizará en la furgoneta instalada en la avenida Rodrigo de Padrón, en el exterior de las dependencias policiales.

En cuanto al Negociado de Extranjeros, no tendrá acceso a los equipos informáticos previsiblemente hasta el miércoles 18 de febrero. En caso de necesidad urgente, los usuarios deberán acudir a la Oficina de Extranjería de la Comisaría Provincial de A Coruña, situada en la calle Médico Devesa Núñez, número 4.

“Cuando las condiciones técnicas lo permitan, se reanudarán las actividades operativas de los distintos grupos”, ha indicado la Policía Nacional.