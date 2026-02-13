La Guardia Civil interviene dos jaulas-trampa prohibidas en una finca de Rois

Jaulas-trampa intervenidas en una finca privada de Rois Cedida

La Guardia Civil de la Comandancia de A Coruña ha intervenido dos jaulas-trampa destinadas a la captura no selectiva de animales en una finca privada situada en el lugar de Touris, en el municipio de Rois.

La actuación fue llevada a cabo por efectivos de la Patrulla de Protección de la Naturaleza (PAPRONA) de Noia, en colaboración con un agente del Servicio de Patrimonio Natural del distrito Ambiental IV. La intervención se produjo tras la recepción de una llamada telefónica anónima en la que se facilitaban las coordenadas de una posible trampa instalada en la zona.

Localización en una plantación de coles

Tras establecer un dispositivo de verificación, los agentes localizaron una propiedad delimitada con malla metálica donde, en el interior de una plantación de coles, hallaron una trampa-jaula activada y lista para su uso. En las inmediaciones, apoyada sobre un muro, fue encontrada una segunda jaula de mayores dimensiones.

Durante la inspección, el responsable del terreno reconoció haber colocado el artilugio, alegando que pretendía capturar a un animal que causaba daños en sus cultivos. Asimismo, admitió no disponer de ningún tipo de permiso para el empleo de este tipo de utensilios, considerados artes de caza prohibidas.

Como resultado de la actuación, se procedió a la aprehensión de ambas jaulas-trampa, que han quedado depositadas en las dependencias oficiales de la PAPRONA de Noia, a disposición del Servicio de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia.