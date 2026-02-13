La jefa de Alergias del CHUS ingresa en la Real Academia de Medicina de Galicia

Carmen Vidal Pan recibe el Premio Charles Blackley 2024 Archivo

La Real Academia de Medicina de Galicia (RAMG) celebrará este viernes, 13 de febrero, a las 19.00 horas, la solemne sesión pública de recepción como Académica Numeraria del sillón de Alergología de la doctora Carmen Vidal Pan, jefa del Servicio de Alergología Clínica del Área Sanitaria de Santiago, investigadora del IDIS y profesora titular de la Universidade de Santiago de Compostela.

El acto tendrá lugar en la sede de la institución, situada en la calle Durán Loriga 10 de A Coruña. La corporación estará presidida por el presidente de la RAMG, Francisco Martelo Villar. En nombre de la Academia, el Académico Numerario del sillón de Endocrinología, el doctor Felipe Casanueva, será el encargado de responder al discurso de ingreso, mientras que el secretario general, Alberto Juffé, dará lectura al acta de elección.

Con esta incorporación, la Real Academia de Medicina de Galicia se convierte en la segunda institución académica de España, después de la de Salamanca, en contar con un sillón específico de Alergología, reforzando así el peso de esta especialidad en el ámbito científico.

Investigación pionera y medicina integradora

En su intervención, titulada Alergología: una especialidad transversal para un tiempo de medicina integradora y de precisión, la nueva Académica Numeraria realizará un recorrido por la historia de la disciplina, su evolución y su contribución actual a la medicina personalizada.

Entre las aportaciones más relevantes de su trayectoria figura el trabajo desarrollado por su grupo de investigación en el IDIS, que ha sido pionero en identificar un nuevo alérgeno en la avispa velutina, el Vesp v 1. A través de técnicas de investigación molecular y del análisis de venenos de distintas especies de himenópteros, el equipo logró explicar por qué una primera picadura de esta especie puede desencadenar una afectación sistémica o anafiláctica, abriendo la puerta al desarrollo de técnicas de inmunoterapia específica.

La sesión supondrá el reconocimiento institucional a una trayectoria científica y asistencial vinculada al Área Sanitaria de Santiago y al ámbito académico compostelano, y situará a la alergología como una especialidad clave en el contexto actual de la medicina integradora y de precisión.