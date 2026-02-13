El Entroido de Sergude regresa este domingo con los Xenerais da Ulla y los tradicionales atranques bajo carpa

La Parranda de Entroido y los Coros animarán la tarde en el campo da festa Cedida

La parroquia de Sergude, en el municipio de Boqueixón, celebrará este domingo 15 de febrero su tradicional festa de Entroido, una cita que volverá a reunir a vecinos y visitantes en torno a los Xenerais da Ulla, una celebración declarada de interés turístico de Galicia.

La programación arrancará a las 10.00 horas con la salida desde el campo da festa de los Xenerais, Correos y Coros, que recorrerán la parroquia acompañados por la música del grupo local Son de Gaita, marcando el inicio de una jornada festiva que se prolongará durante todo el día. Atranques bajo carpa y fin de fiesta musical

Ya por la tarde, a las 19.00 horas, está prevista la llegada al campo da festa de la Parranda de Entroido junto a los Correos y los Xenerais. Tras las actuaciones de la Parranda y de los Coros do Entroido, se celebrará el sorteo de una carretilla con productos típicos del Entroido.

En torno a las 20.00 horas comenzarán los Atranques dos Xenerais da Ulla, que se desarrollarán bajo carpa en el campo da festa. En estos enfrentamientos dialécticos por parejas, los Xenerais realizarán sátira sobre asuntos locales, políticos o sociales acontecidos a lo largo del año, en uno de los momentos más esperados de la jornada. El fin de fiesta correrá a cargo de la discoteca móvil Impacto.