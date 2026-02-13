Desconvocada la huelga indefinida del transporte de viajeros en A Coruña

Bus urbano de Santiago de Compostela Eladio Lois

La huelga indefinida del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña ha quedado suspendida. El paro, convocado por la CIG tras el preacuerdo firmado por UGT y CCOO con la patronal y que no contaba con el respaldo mayoritario de los trabajadores, se retomó esta semana después de varios aplazamientos y de jornadas previas con paros diarios.

El representante de CIG Transportes, Ernesto López, confirmó la suspensión tras la reunión celebrada este jueves con la patronal y con la mediación del Consello Galego de Relacións Laborais. Según explicó, UGT ha firmado el “preacuerdo tal como estaba” y CCOO “se lo está pensando, nosotros no”.

López precisó que CCOO “lo puede firmar en cualquier momento”, en referencia a que, aunque se trata de un sindicato minoritario en el sector, su firma junto a UGT —segunda fuerza más representativa— implicaría que el acuerdo con la patronal quedaría consolidado. “Debería haber una nueva reunión, pero no sabemos cuándo”, añadió tras las asambleas convocadas con el personal para informar de la situación y decidir sobre la continuidad del paro.

División sindical y convenio de eficacia limitada

Desde UGT, el representante del sector de Transportes, Iván Cancela, explicó que su organización ha planteado a la patronal la posibilidad de que aquellos trabajadores que lo deseen firmen un “convenio de eficacia limitada”. “Decidimos ir por la vía de firmar un convenio de eficacia limitada”, señaló, indicando que ahora corresponde a la patronal valorar esta opción.

La suspensión del paro se produce en un contexto de fractura sindical. En las últimas reuniones, la unidad inicial entre centrales dio paso a posturas enfrentadas. La patronal acusó a la CIG de “desinformación”, mientras que desde UGT se señaló a este sindicato por “actos vandálicos y extorsión”, según las manifestaciones trasladadas en el marco del conflicto.

Por el momento, la huelga queda en suspenso a la espera de nuevos movimientos en la negociación y de la posible firma definitiva del preacuerdo por parte de las organizaciones sindicales implicadas.