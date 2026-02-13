Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Desconvocada la huelga indefinida del transporte de viajeros en A Coruña

La decisión llega después de la reunión celebrada este jueves con la patronal y la mediación del Consello Galego de Relacións Laborais en un contexto de división entre sindicatos

Eladio Lois
Eladio Lois y Agencias
13/02/2026 12:00
Bus urbano de Santiago de Compostela
Bus urbano de Santiago de Compostela
Eladio Lois
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La huelga indefinida del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña ha quedado suspendida. El paro, convocado por la CIG tras el preacuerdo firmado por UGT y CCOO con la patronal y que no contaba con el respaldo mayoritario de los trabajadores, se retomó esta semana después de varios aplazamientos y de jornadas previas con paros diarios.

El representante de CIG Transportes, Ernesto López, confirmó la suspensión tras la reunión celebrada este jueves con la patronal y con la mediación del Consello Galego de Relacións Laborais. Según explicó, UGT ha firmado el “preacuerdo tal como estaba” y CCOO “se lo está pensando, nosotros no”.

Aeropuerto de Santiago de Compostela

El aeropuerto de Santiago pierde casi un 30% de pasajeros en enero

Más información

López precisó que CCOO “lo puede firmar en cualquier momento”, en referencia a que, aunque se trata de un sindicato minoritario en el sector, su firma junto a UGT —segunda fuerza más representativa— implicaría que el acuerdo con la patronal quedaría consolidado. “Debería haber una nueva reunión, pero no sabemos cuándo”, añadió tras las asambleas convocadas con el personal para informar de la situación y decidir sobre la continuidad del paro. 

División sindical y convenio de eficacia limitada

Desde UGT, el representante del sector de Transportes, Iván Cancela, explicó que su organización ha planteado a la patronal la posibilidad de que aquellos trabajadores que lo deseen firmen un “convenio de eficacia limitada”. “Decidimos ir por la vía de firmar un convenio de eficacia limitada”, señaló, indicando que ahora corresponde a la patronal valorar esta opción.

La suspensión del paro se produce en un contexto de fractura sindical. En las últimas reuniones, la unidad inicial entre centrales dio paso a posturas enfrentadas. La patronal acusó a la CIG de “desinformación”, mientras que desde UGT se señaló a este sindicato por “actos vandálicos y extorsión”, según las manifestaciones trasladadas en el marco del conflicto.

Por el momento, la huelga queda en suspenso a la espera de nuevos movimientos en la negociación y de la posible firma definitiva del preacuerdo por parte de las organizaciones sindicales implicadas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Zona del antiguo cementerio de Bonaval donde se produjo el desprendimiento

Cae parte del muro del antiguo cementerio de Bonaval
Eladio González Lois
El ideal gallego

Borja Verea presenta 25 medidas para un “gobierno del cambio” en Santiago
Eladio González Lois
Lumedoloop (Møu, Jamas y Mil)

Lumedoloop y Nastasia Zürcher presentan 'Fíos de Cor', el último adelanto de su debut '(Re)existencia'
Eladio González Lois
Jaulas-trampa intervenidas en una finca privada de Rois

La Guardia Civil interviene dos jaulas-trampa prohibidas en una finca de Rois
Eladio González Lois