Deiviz Kostoya versiona a Munch con ‘O berro do Porco’

Deiviz Kostoya junto a su obra 'O berro do Porco' Cedida

El artista compostelano Deiviz Kostoya presentará el próximo 14 de marzo en el Museo Municipal Ramón María Aller Ulloa de Lalín su obra O berro do Porco, una reinterpretación del icónico cuadro El grito (1893) de Edvard Munch en clave gastronómica y con identidad lalinense.

La pintura, creada específicamente para la XIV edición de la exposición colectiva EmporcArte, se integra en el programa cultural de la LVIII Feira do Cocido de Lalín, una de las celebraciones gastronómicas más emblemáticas de Galicia.

Con unas dimensiones de 60 por 80 centímetros y realizada en acrílico sobre lienzo, la obra sustituye la figura humana original por un cerdo convertido en protagonista absoluto. Según explica el propio Kostoya, el animal adopta una condición híbrida, “a medio camino entre lo humano, lo festivo y lo grotesco”, encarnando una sensación de exceso e intensidad asociada a la celebración del cocido.

Un paisaje convertido en grelos

En esta versión, el paisaje noruego desaparece para dar paso a un mar de grelos cocidos, una metáfora visual del territorio y de la identidad culinaria de la comarca do Deza. Al fondo se reconoce la iglesia de Santa María das Dores de Lalín, que ancla la escena en un entorno plenamente identificable.

El cielo ondulante, en tonos rojos, amarillos y ocres, evoca los ingredientes del cocido gallego —chorizos, patatas, unto y garbanzos— transformados en franjas de color cargadas de expresividad. “Es un grito que no se oye, pero se huele”, señala el artista sobre la intención de la pieza.

La “galleguización” de los clásicos

O berro do Porco continúa la línea creativa de Kostoya, centrada en la reinterpretación de grandes iconos de la historia del arte desde una óptica gallega. En anteriores ediciones de EmporcArte ya presentó obras como Vincent van Porcogh y La Giococha, consolidando un estilo propio que combina ironía, tradición y referencias universales.

La exposición EmporcArte reunirá este año a más de 50 artistas, tanto consolidados como emergentes, y se consolida como una de las principales citas culturales paralelas a la Feira do Cocido, donde arte contemporáneo y gastronomía dialogan con un marcado acento local.