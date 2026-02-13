El Corte Inglés impulsa varias acciones solidarias con Asanog por el Día del Cáncer Infantil

El Corte Inglés de Santiago

El Día Internacional del Cáncer Infantil, que se conmemora el 15 de febrero, contará en Galicia con diversas iniciativas impulsadas por El Corte Inglés en colaboración con la Asociación de Cáncer Infantil y Juvenil de Galicia (Asanog). Las acciones buscan sensibilizar a la sociedad, visibilizar la enfermedad y apoyar a los niños, niñas y adolescentes que la afrontan, así como a sus familias.

Una de las principales actividades será la presentación del libro solidario Superhéroes sin superpoderes, que tendrá lugar este viernes 13 de febrero, a las 19.30 horas, en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Santiago de Compostela. La obra está escrita por Borja Balbuena, superviviente de cáncer infantil, y recoge en primera persona su experiencia desde el diagnóstico de un Linfoma No Hodgkin de Burkitt en estadio IV avanzado hasta la remisión metabólica completa.

El libro, editado por Editorial Pulseras Amarillas, estará disponible en las librerías de El Corte Inglés de Santiago, Vigo y A Coruña desde el 13 de febrero hasta el 31 de marzo de 2026 —o hasta fin de existencias— y la recaudación íntegra se destinará a Asanog.

Un lazo dorado como símbolo de fuerza

Entre el 13 y el 28 de febrero, todos los empleados y empleadas de El Corte Inglés en Galicia lucirán en sus solapas el lazo dorado, símbolo internacional del cáncer infantil. Además, el sábado 14 de febrero, a las 10.00 horas, se convocará a la ciudadanía en la Gran Vía de Vigo, frente a El Corte Inglés, para la creación de un gran lazo humano dorado.

Asanog, creada en 2012, acompaña a menores diagnosticados de cáncer y a sus familias a través de un equipo asistencial integrado por profesionales de psicología, trabajo social, ocio y tiempo libre y terapia ocupacional. Desde su fundación, la entidad ha acompañado a más de 200 familias.

El lazo dorado se ha consolidado como un emblema universal de esperanza, fuerza y resistencia de los niños y sus familias, comparándolos simbólicamente con el oro. El libro solidario presentado esta semana nace del grupo Pulseras Amarillas, integrado por expacientes y creado en 2025 bajo el amparo de Asanog.