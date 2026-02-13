Cae parte del muro del antiguo cementerio de Bonaval

Zona del antiguo cementerio de Bonaval donde se produjo el desprendimiento EP

Una parte del muro que rodea el antiguo cementerio de Bonaval, en Santiago de Compostela, se vino abajo este jueves, lo que ha obligado al Concello a cerrar la zona afectada.

Según fuentes consultadas, el desprendimiento se produjo a lo largo de la jornada y, tras tener conocimiento de los hechos, técnicos municipales de arquitectura y arqueología se desplazaron hasta el lugar para evaluar los daños y determinar las actuaciones que deberán llevarse a cabo.

Desde el Concello han confirmado que, una vez asegurado el perímetro y cerrada la zona por precaución, se acometerá una actuación de emergencia en el punto afectado.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el alcance de los daños ni sobre el plazo previsto para la intervención en este enclave histórico de la ciudad.