Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Cae parte del muro del antiguo cementerio de Bonaval

Técnicos municipales de arquitectura y arqueología evalúan los daños para determinar las actuaciones necesarias

Eladio Lois
Eladio Lois
13/02/2026 12:23
Zona del antiguo cementerio de Bonaval donde se produjo el desprendimiento
Zona del antiguo cementerio de Bonaval donde se produjo el desprendimiento
EP
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Una parte del muro que rodea el antiguo cementerio de Bonaval, en Santiago de Compostela, se vino abajo este jueves, lo que ha obligado al Concello a cerrar la zona afectada.

Según fuentes consultadas, el desprendimiento se produjo a lo largo de la jornada y, tras tener conocimiento de los hechos, técnicos municipales de arquitectura y arqueología se desplazaron hasta el lugar para evaluar los daños y determinar las actuaciones que deberán llevarse a cabo.

Desde el Concello han confirmado que, una vez asegurado el perímetro y cerrada la zona por precaución, se acometerá una actuación de emergencia en el punto afectado.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el alcance de los daños ni sobre el plazo previsto para la intervención en este enclave histórico de la ciudad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Borja Verea presenta 25 medidas para un “gobierno del cambio” en Santiago
Eladio González Lois
Lumedoloop (Møu, Jamas y Mil)

Lumedoloop y Nastasia Zürcher presentan 'Fíos de Cor', el último adelanto de su debut '(Re)existencia'
Eladio González Lois
Jaulas-trampa intervenidas en una finca privada de Rois

La Guardia Civil interviene dos jaulas-trampa prohibidas en una finca de Rois
Eladio González Lois
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, durante su visita al CEIP de Roxos

Román Rodríguez celebra el Entroido con el alumnado del CEIP de Roxos en Santiago
Eladio González Lois