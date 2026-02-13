Borja Verea presenta 25 medidas para un “gobierno del cambio” en Santiago

El líder del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, presentó en el Debate del Estado del Municipio un paquete de 25 medidas que, según explicó, definen “as trazas do futuro goberno do cambio” en la ciudad.

“Somos a única alternativa real e, polo tanto, temos tamén unha obriga institucional: mostrarlle á cidadanía como sería o noso goberno e cal é o proxecto de cidade que defendemos”, afirmó el dirigente popular, quien sostuvo que Santiago “hoxe está peor que en 2023”.

Derribo de la Casa da Xuventude y fin de los radares de Conxo

Verea anunció que, de acceder al gobierno municipal, sus dos primeros decretos serían el derribo de la Casa da Xuventude para abrir definitivamente el Parque de Belvís y la retirada inmediata de los radares de comiso de Conxo, “sen máximas nin condicións”. “Serán os meus dous primeiros decretos, con dúas ordes claras. Dous compromisos inmediatos e sen ambigüidades”, aseguró.

En materia de vivienda, defendió la creación de un Banco Público de Vivenda mediante un programa voluntario para movilizar pisos a precios accesibles, la modificación del planeamiento para facilitar la construcción y bonificaciones del IBI a propietarios que alquilen a largo plazo. También propuso permitir viviendas en bajos comerciales, especialmente en Conxo y Santa Marta.

Aparcamientos, seguridad y Peleteiro

En movilidad, el líder popular planteó la construcción de un aparcamiento subterráneo en el Campus Sur con 500 plazas y tarifas reducidas, la ampliación y soterramiento del estacionamiento de Belvís y un estudio para habilitar un parking bajo la Praza de Abastos.

En el ámbito de la seguridad, anunció la incorporación de 100 nuevos efectivos a la Policía Local y la modernización de las cámaras de videovigilancia. También comprometió el cumplimiento de los plazos de pago a proveedores, la remodelación del refugio de animales de Bando y un plan intensivo de mantenimiento de calles y aceras.

Entre los proyectos estratégicos destacó la transformación de Peleteiro en un gran espacio de equipamientos públicos con plaza-parque, gimnasio y piscina, centro de día, biblioteca y auditorio.

Verea cerró su intervención asegurando que el debate evidenció que “este goberno non foi quen de solucionar ningún dos grandes problemas da cidade nin de cumprir as súas promesas” y concluyó: “É un clamor: Santiago non está mellor que en 2023. Con Goretti Sanmartín todo funciona peor”.