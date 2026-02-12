¿Por qué los nuevos pisos en Romero Donallo cuestan más de un millón de euros?

Vista de la parcela donde se levanta el edificio Eladio Lois

La promoción residencial Terrazas de Romero Donallo, actualmente en construcción en una de las principales arterias de Santiago de Compostela, ha despertado una notable curiosidad entre vecinos y potenciales compradores. No es para menos: las dos únicas viviendas disponibles superan el millón de euros, consolidando este proyecto como uno de los más exclusivos del mercado inmobiliario compostelano.

Según la información comercial disponible, las viviendas libres en estos momentos son la 7ª A, de 126,59 metros cuadrados útiles (148,71 construidos) y 27,67 metros cuadrados de terraza, con un precio de 1.160.000 euros más IVA; y la 7ª B, de 107,33 metros cuadrados útiles (127,04 construidos) y 27,52 metros cuadrados de terraza, que se oferta por 1.060.000 euros más IVA.

El resto de las unidades —incluidos los áticos— están vendidos desde hace meses. Muchos de ellos, precisamente, han sido adquiridos como inversión. Cuando la obra esté terminada, si aplicamos criterios de precios similares a los de otros pisos de la ciudad, estas viviendas podrían alquilarse por sumas de entre 1.500 y 2.200 euros, dependiendo del inmueble concreto.

Superficies amplias y terrazas de hasta 150 metros

El edificio está compuesto por 17 viviendas, además de un local comercial. Las tipologías incluyen pisos de entre 78 y 126 metros cuadrados útiles en las plantas inferiores y medias, y áticos que alcanzan los 141,97 metros útiles y hasta 179,37 construidos. En el caso del penthouse A, ya vendido, la terraza llegaba a los 150,6 metros cuadrados, una superficie inusual en el parque inmobiliario compostelano.

Las viviendas cuentan con amplias terrazas —en muchos casos superiores a los 27 metros cuadrados—, una de las señas de identidad del proyecto.

Recreación virtual del edificio Terrazas de Romero Donallo, actualmente en construcción en la confluencia entre Romero Donallo y la Avenida de Ferrol Cedida

Uno de los argumentos comerciales más destacados es su calificación energética A. Según la memoria de calidades, la producción de agua caliente, calefacción y refrigeración se realizará mediante un sistema centralizado con bomba de calor geotérmica, considerado uno de los más eficientes del mercado.

Además, el edificio incorpora ventilación mecánica centralizada con recuperación de calor, aislamiento térmico y acústico reforzado y fachada ventilada con revestimiento cerámico.

Un precio muy por encima del entorno

Los importes de Terrazas de Romero Donallo contrastan de forma significativa con el mercado habitual de la avenida y sus alrededores. El precio medio por metro cuadrado en Romero Donallo ronda los 2.982 euros/m², con una horquilla habitual entre 2.643 y 3.421 euros por metro cuadrado, según datos recientes de mercado.

Esa referencia sitúa una vivienda estándar del entorno en cifras medias bastante más moderadas que las de las unidades nuevas de Terrazas de Romero Donallo. En inmuebles usados de la avenida, algunas ofertas se sitúan por debajo de 300 000 €, e incluso se encuentran pisos de tamaño reducido listados en torno a los 150 000 € en el mercado secundario. No obstante, como se podrá imaginar el lector, son pisos de características muy diferentes.

Impulsado por Santiago Sur Galicia, el proyecto forma parte de la reconfiguración urbanística de la fachada sur de la ciudad, en la confluencia entre Romero Donallo y la Avenida de Ferrol.

Con la práctica totalidad de las viviendas ya vendidas y solo dos unidades disponibles por encima del millón de euros, Terrazas de Romero Donallo se consolida como una de las promociones residenciales más exclusivas actualmente en marcha en Compostela.