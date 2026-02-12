Suspendido el transporte adaptado de Ames tras aparecer vandalizado el autobús

Autobús del servicio municipal de transporte adaptado de Ames, con claros signos de haber sido vandalizado Concello de Ames

El servicio municipal de transporte adaptado de Ames queda suspendido hasta nuevo aviso tras detectarse daños en el autobús que lo presta. El vehículo apareció con un cristal roto, lo que impide que pueda seguir funcionando hasta que se repare y se garantice su seguridad.

Aunque el Concello no ha confirmado oficialmente el origen de los daños, todo apunta a un posible acto vandálico, ya que los cristales presentan signos compatibles con el lanzamiento de piedras.

Detalle del vehículo vandalizado Concello de Ames

Desde el Concello de Ames han manifestado su “profunda preocupación e rexeitamento polos actos vandálicos que deixaron fóra de servizo o transporte adaptado municipal”, subrayando que la interrupción supone una grave afectación para personas especialmente vulnerables que no disponen de alternativas de movilidad.

Servicio esencial para personas vulnerables

El transporte adaptado municipal es, para muchas personas con discapacidad o movilidad reducida, su único medio para acudir a tratamientos médicos y cubrir necesidades básicas del día a día. Por ello, el gobierno local recalca que la suspensión del servicio compromete la autonomía y dignidad de sus usuarios.

Asimismo, el Concello recuerda que respeta plenamente el derecho a la huelga como derecho fundamental, pero advierte de que no puede ejercerse por encima de otros derechos igualmente esenciales, especialmente los de quienes dependen a diario de este servicio público.

Desde la administración municipal insisten en que cualquier reivindicación, por legítima que sea, debe desarrollarse sin perjudicar a quienes más necesitan los servicios públicos. El transporte permanecerá suspendido hasta que el vehículo pueda ser reparado y vuelva a estar operativo.