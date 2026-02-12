Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Suspendido el transporte adaptado de Ames tras aparecer vandalizado el autobús

El gobierno local denuncia el grave perjuicio para personas con movilidad reducida mientras se investiga el origen de los daños

Eladio Lois
Eladio Lois
12/02/2026 12:36
Autobús del servicio municipal de transporte adaptado de Ames, con claros signos de haber sido vandalizado
Autobús del servicio municipal de transporte adaptado de Ames, con claros signos de haber sido vandalizado
Concello de Ames
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El servicio municipal de transporte adaptado de Ames queda suspendido hasta nuevo aviso tras detectarse daños en el autobús que lo presta. El vehículo apareció con un cristal roto, lo que impide que pueda seguir funcionando hasta que se repare y se garantice su seguridad.

Aunque el Concello no ha confirmado oficialmente el origen de los daños, todo apunta a un posible acto vandálico, ya que los cristales presentan signos compatibles con el lanzamiento de piedras.

Detalle del vehículo vandalizado
Detalle del vehículo vandalizado
Concello de Ames

Desde el Concello de Ames han manifestado su “profunda preocupación e rexeitamento polos actos vandálicos que deixaron fóra de servizo o transporte adaptado municipal”, subrayando que la interrupción supone una grave afectación para personas especialmente vulnerables que no disponen de alternativas de movilidad. 

Servicio esencial para personas vulnerables

El transporte adaptado municipal es, para muchas personas con discapacidad o movilidad reducida, su único medio para acudir a tratamientos médicos y cubrir necesidades básicas del día a día. Por ello, el gobierno local recalca que la suspensión del servicio compromete la autonomía y dignidad de sus usuarios.

Asimismo, el Concello recuerda que respeta plenamente el derecho a la huelga como derecho fundamental, pero advierte de que no puede ejercerse por encima de otros derechos igualmente esenciales, especialmente los de quienes dependen a diario de este servicio público.

Desde la administración municipal insisten en que cualquier reivindicación, por legítima que sea, debe desarrollarse sin perjudicar a quienes más necesitan los servicios públicos. El transporte permanecerá suspendido hasta que el vehículo pueda ser reparado y vuelva a estar operativo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y la portavoz del gobierno municipal, Míriam Louzao, en el pleno celebrado en el Pazo de Raxoi

El BNG reivindica en el Debate del Estado del Municipio las “grandes transformaciones” de Santiago frente al “catastrofismo” del PP
Redacción
Xesús Alonso Montero

Hondo pesar en la USC por el fallecimiento de Xesús Alonso Montero
Eladio González Lois
Imagen de la Sala Capitol durante el acto de cierre de campaña

Así fue la criticada fiesta de cierre de campaña de la candidata a rectora Maite Flores
Eladio González Lois
Efectivos del parque de bomberos de Santiago trabajando en la zona

Desalojado el IES Rosalía y el Rectorado de la USC tras el incendio en la comisaría de Santiago
Eladio González Lois