Estos son los locales que participan en la nueva edición de Santiago(é)Tapas

El próximo 19 de febrero comienza el XVII Santiago(é)Tapas, que este año reunirá 76 propuestas de 48 locales de la ciudad, superando las cifras de la edición anterior con ocho tapas y seis establecimientos más. El certamen se prolongará hasta el 8 de marzo y volverá a situar a Compostela como uno de los referentes del tapeo en Galicia.

O XVII Santiago(é)Tapas contará con 48 locais participantes nas probas de preselección Más información

Organizado por Turismo de Santiago y encuadrado en la marca Compostela Gastronómica, el concurso cuenta con el apoyo de la Deputación da Coruña y tiene como patrocinador principal a Hijos de Rivera, a través de sus marcas Estrella Galicia, Ponte da Boga y Cabreiroá.

Ocho rutas con nombre de Camino

Los establecimientos participantes se distribuyen en ocho rutas o (é)Tapas, cada una identificada con uno de los Caminos de Santiago. Así, el Camiño Inglés incluye a Pico de Galo, A Porta Verde, O Testo, Entreportas, A Carrilana y La Culpable; el Camiño Primitivo suma a A Fuego Lento, Suso, O’Flanagan’s, Redes, Nómade, Vilar 64 y Los Caracoles.

En la Vía da Prata participan O Sendeiro, Quitapenas, Mercedes, Beher y A Ostrería; mientras que el Camiño de Inverno agrupa a Vitela, Xuntanza, Mori, Sindueña, Sessanta & Novanta, El Muelle y Cacao.

El Camiño Portugués contará con A Vaquiña, Bodeguilla de Santa Marta, Artesana, La Planta y El Estudio; el Camiño Francés con Oca Puerta del Camino, Bodeguilla de San Lázaro, O Afiador, Arauxa y Atahualpa.

Por su parte, el Camiño Fisterra-Muxía reúne a El Rincón de Yobeida, As Margaritas, El Cártel de Mawey, La Morena, A Lareira y Marte; y el Camiño do Norte a Avenida 213, A Maceta, Black Cat, A Moa, Casas Chico, Orixe y A Medusa.

Yobeida Urdaneta, chef del Rincón de Yobeida, en la calle Galeras

Además de estas rutas, se han establecido tres itinerarios de interés especial: uno dulce, uno vegetariano y otro sin gluten. En este último caso, el certamen se consolida como el único concurso de tapas de Galicia que dispone de un recorrido apto para personas celíacas, avalado por la Asociación de Persoas Celíacas de Galicia (ACEGA).

Premios para el público

El público podrá participar activamente a través del Tapasporte, que se podrá recoger desde el día de inicio del concurso en la Oficina de Turismo de Santiago, situada en la rúa do Vilar, 63, en horario de 10.00 a 18.00 horas de lunes a domingo, así como en los propios locales participantes.

Quienes completen las rutas podrán optar a diversos premios y agasajos, entre ellos productos vinculados a Compostela ofrecidos por Turismo de Santiago, productos gallegos de calidad diferenciada procedentes de DOP, IXP, Agricultura Ecológica y Artesanía Alimentaria de AGACAL, botellas de vino Ponte da Boga, cervezas Estrella Galicia o lotes de Café Dromedario y ACEGA, entre otros regalos que se comunicarán en los próximos días.

Además, todas las personas que voten por sus tapas favoritas mediante los códigos QR disponibles en los establecimientos participantes entrarán en el sorteo de una estancia de dos noches con desayuno en el Hotel Gaio 7 de Santiago, cortesía de Vimbio.

El XVII Santiago(é)Tapas cuenta también con la colaboración de AGACAL, el Mercado de Abastos de Santiago, Cash Record, Café Dromedario, ACEGA, el CIFP Compostela, Allwork y Vimbio.