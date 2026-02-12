La Real Filharmonía de Galicia se adentra en el universo hipnótico de Philip Glass en el ciclo '(En)foco'

Real Filharmonía de Galicia, en el hall del Auditorio de Galicia Cedida

La Real Filharmonía de Galicia celebra este viernes 13 de febrero el segundo concierto del ciclo '(En)foco' de la temporada, una propuesta que apuesta por experiencias musicales completas y accesibles. En esta ocasión, el protagonismo recae en el compositor estadounidense Philip Glass, una de las figuras más influyentes del minimalismo musical.

La cita tendrá lugar a las 20.30 horas en el Auditorio de Galicia. Las entradas están disponibles por 15 euros y existe una modalidad ampliada por 21 euros que incluye un pincho y bebida en la Cafetería Lasso, ubicada en el propio recinto, para prolongar la experiencia tras el concierto. Minimalismo, repetición e inmersión sonora

Bajo la dirección de Sebastian Zinca, la orquesta contará con la participación del cuarteto de saxofones Kebyart, una de las formaciones más destacadas de su generación. El programa propone una panorámica representativa del lenguaje de Glass, caracterizado por la repetición de células rítmicas y armónicas, la claridad textural y una evolución progresiva que invita a una escucha contemplativa.

Se interpretarán Company —en su versión para orquesta de cuerda—, el Concerto Grosso, que resalta el protagonismo de distintas familias instrumentales, y el Concerto para cuarteto de saxofones, una obra de madurez que explora las posibilidades expresivas de los saxofones soprano, alto, tenor y barítono, combinando lirismo, pulso rítmico y ecos del jazz.

El minimalismo musical, desarrollado por compositores como La Monte Young, Terry Riley, Steve Reich y el propio Glass, supuso una nueva forma de entender la escucha, centrada en los procesos sonoros y en los pequeños cambios que se producen a lo largo del tiempo. La trayectoria del autor, marcada por su formación entre Baltimore, Nueva York, París y la India —donde entró en contacto con el pensamiento oriental y con el músico Ravi Shankar—, ha influido no solo en la música contemporánea, sino también en el cine, la ópera y la cultura popular.

Las entradas pueden adquirirse en la web de Compostela Cultura, en el despacho de billetes de la Zona C y en el del Auditorio —en este caso, desde una hora antes del inicio—. Existen descuentos del 50 % para personas desempleadas, perceptoras de rentas sociales, mayores de 65 años, estudiantes, menores de 25 y miembros de familias monoparentales o numerosas.

Este segundo concierto del ciclo '(En)foco' se presenta como una oportunidad para descubrir en directo la fuerza hipnótica de uno de los compositores icónicos de nuestro tiempo y convertir la música en una experiencia cultural compartida.