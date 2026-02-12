Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

O Claustro Alto de Fonseca acolle ‘Virando o rosa’, unha exposición para repensar o relato do cancro nas mulleres

A mostra da fotógrafa documental Diana Fajardo inaugúrase o 16 de febreiro e poderá visitarse até o 4 de marzo no marco da programación do 8M

Adriana Quesada
Adriana Quesada
12/02/2026 06:27
A fotógrafa Diana Fajardo Rama, autora do proxecto ‘Virando o rosa’, que aborda o cancro en mulleres desde unha perspectiva de xénero
O traballo da fotógrafa Diana Fajardo Rama, baixo o nome ‘Virando o rosa’, aborda o cancro en mulleres desde unha perspectiva de xénero
Diana Fajardo Rama
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

O Claustro Alto do Colexio de Fonseca únese a celebración do 8M  coa mostra 'Virando o rosa' da fotógrafa Diana Fajardo Rama, cuxa inauguración terá lugar o 16 de febreiro ás 12.00 horas. Na inauguración estarán presentes algunhas das mulleres protagonistas das fotografías expostas e, a partir dela, a mostra poderá viistarse ata o 4 de marzo

O proxecto 'Virando o rosa' aborda a atención ás mulleres diagnosticadas de cancro dende unha perspectiva de xénero. Desta forma, búscase tratar esta realidade, amosala e intentar mudar comportamentos sanitarios na abordaxe do cancro e na atención ás mulleres. 

Entre os seus obxectivos tamén está deixar de lado imaxes como o lazo ou o pano rosa que rematan por ocultar outras realidades. Preténdese dar voz e visibilidade ás experiencias e imaxes das mulleres diagnosticadas con cancro nun momento en que si existe unha presencia mediática das doentes, pero o discurso predominante é case exclusivamente o de recuperación por riba das eivas que tamén se deberían amosar.   

Diana Fajardo é unha fotógrafa documental con máis de 20 anos de experiencia, 12 deles co seu proxecto persoal. Algúns dos seus traballos máis reseñables pódense contemplar de xeito permanente na Domus da Coruña. Con este traballo pretende achegarnos a unha realidade pouco tratada, pero que moitas afectadas consideran imprescindible para cambiar comportamentos. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y la portavoz del gobierno municipal, Míriam Louzao, en el pleno celebrado en el Pazo de Raxoi

El BNG reivindica en el Debate del Estado del Municipio las “grandes transformaciones” de Santiago frente al “catastrofismo” del PP
Redacción
Xesús Alonso Montero

Hondo pesar en la USC por el fallecimiento de Xesús Alonso Montero
Eladio González Lois
Imagen de la Sala Capitol durante el acto de cierre de campaña

Así fue la criticada fiesta de cierre de campaña de la candidata a rectora Maite Flores
Eladio González Lois
Efectivos del parque de bomberos de Santiago trabajando en la zona

Desalojado el IES Rosalía y el Rectorado de la USC tras el incendio en la comisaría de Santiago
Eladio González Lois