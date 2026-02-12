O Claustro Alto de Fonseca acolle ‘Virando o rosa’, unha exposición para repensar o relato do cancro nas mulleres
A mostra da fotógrafa documental Diana Fajardo inaugúrase o 16 de febreiro e poderá visitarse até o 4 de marzo no marco da programación do 8M
O Claustro Alto do Colexio de Fonseca únese a celebración do 8M coa mostra 'Virando o rosa' da fotógrafa Diana Fajardo Rama, cuxa inauguración terá lugar o 16 de febreiro ás 12.00 horas. Na inauguración estarán presentes algunhas das mulleres protagonistas das fotografías expostas e, a partir dela, a mostra poderá viistarse ata o 4 de marzo.
O proxecto 'Virando o rosa' aborda a atención ás mulleres diagnosticadas de cancro dende unha perspectiva de xénero. Desta forma, búscase tratar esta realidade, amosala e intentar mudar comportamentos sanitarios na abordaxe do cancro e na atención ás mulleres.
Entre os seus obxectivos tamén está deixar de lado imaxes como o lazo ou o pano rosa que rematan por ocultar outras realidades. Preténdese dar voz e visibilidade ás experiencias e imaxes das mulleres diagnosticadas con cancro nun momento en que si existe unha presencia mediática das doentes, pero o discurso predominante é case exclusivamente o de recuperación por riba das eivas que tamén se deberían amosar.
Diana Fajardo é unha fotógrafa documental con máis de 20 anos de experiencia, 12 deles co seu proxecto persoal. Algúns dos seus traballos máis reseñables pódense contemplar de xeito permanente na Domus da Coruña. Con este traballo pretende achegarnos a unha realidade pouco tratada, pero que moitas afectadas consideran imprescindible para cambiar comportamentos.