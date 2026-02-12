Incendio en la comisaría de la Policía Nacional de Santiago

Humo procedente del interior de la comisaría Salseo USC

Sobre las 10.00 horas de este jueves, el edificio de la Policía Nacional en Santiago de Compostela ha tenido que ser desalojado debido a lo que testigos de la zona han descrito como "un pequeño incendio". Este habría provocado el humo de color oscuro que se aprecia en las imágenes.

La voz de alarma se dio alrededor de las 10.00 horas y, tras comprobar que no había personal afectado, se procedió a la evacuación de forma controlada. Al lugar se desplazó un operativo integrado por 13 bomberos, que tuvieron que turnarse debido a la imposibilidad de permanecer durante largos periodos en el foco del incendio.

La comisaria de la Policía Nacional en Santiago, Nuria Palacios, explicó desde el lugar de los hechos que “el origen no lo podemos determinar todavía. Lo que sabemos es que ha sido en una zona por debajo de la planta principal, en un sótano, donde hay acumulación de neumáticos. Por eso el humo es tan denso y está provocando esta nube que es llamativa y tan molesta”.

Por su parte, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, calificó de “tóxico” el humo generado por el incendio.

Cortes y afección a servicios

Pasadas las 11.30 horas, se procedió al corte de la plaza en la que se ubica el inmueble, en el casco histórico, mientras continuaban las labores de extinción y ventilación.

En cuanto a los daños materiales, la comisaria señaló que, por el momento, solo tiene constancia de afección en la planta baja y que todavía no pueden valorarse con precisión. Asimismo, pidió “paciencia” a las personas que tenían cita en la Oficina de Expedición del DNI y en la Oficina de Extranjería, ya que se desconoce cuándo podrá retomarse la normalidad en las instalaciones.

La regidora apuntó que el fuego está localizado en una zona concreta del edificio y que serán las tareas de ventilación las que determinen la duración del operativo.