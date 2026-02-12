Hondo pesar en la USC por el fallecimiento de Xesús Alonso Montero

Xesús Alonso Montero USC

La Universidade de Santiago de Compostela ha manifestado su profundo pesar por el fallecimiento de Xesús Alonso Montero, quien fue catedrático de Literatura Gallega en la Facultade de Filoloxía compostelana y presidente de la Real Academia Galega.

La institución académica ha recordado la trayectoria de una figura fundamental en el estudio, la defensa y la difusión de la literatura gallega contemporánea. En noviembre de 2023, la Facultade de Filoloxía le rindió un homenaje con motivo de su 95 aniversario, en un acto en el que la profesora Dolores Vilavedra lo definió como autor de “páxinas xa imprescindibles da historia da literatura galega”.

Una vida dedicada a la literatura gallega

Xesús Alonso Montero fue catedrático de Literatura Gallega en la USC y desarrolló una intensa labor investigadora y ensayística centrada en la tradición literaria gallega, especialmente en la poesía civil y en la literatura de la posguerra.

Ingresó en la Real Academia Galega el 30 de octubre de 1993 a propuesta de Xosé Filgueira Valverde, Carlos Casares y Ramón Piñeiro. Su discurso de ingreso, contestado por Xosé Filgueira Valverde, llevó por título Manifestos en verso en favor da poesía civil nos primeiros tempos da Posguerra na Galicia da Terra e na Galicia Emigrante (1939-1962).

El 20 de abril de 2013 fue elegido presidente de la Real Academia Galega, cargo que desempeñó hasta el 29 de abril de 2017. Durante su mandato impulsó distintas iniciativas destinadas a reforzar la proyección social de la lengua y la cultura gallegas.

Con su fallecimiento, la comunidad universitaria compostelana y el conjunto del ámbito cultural gallego pierden a una de sus figuras más destacadas y comprometidas con la defensa del patrimonio literario propio.